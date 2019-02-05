ÖDP tabanlı CHP adayına HDP’den tam destek

Bir televizyon programında HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş “Alper Taş’a destek vermememiz için bir sebep yok. HDP seçmeni Alper Taş’ı destekleyecektir” dedi. Aynı programa katılan Taş ise bu desteğe şöyle yanıt verdi: HDP’den bu desteği bekliyordum. Böyle bir desteğin doğal olarak HDP tarafından yansıtılacağını düşünüyordum. İki ayrı parti olmamıza rağmen HDP ile ortak zeminlerde çoğu kez yan yana olduk; özgürlük, eşitlik, barış istedik; Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü konusunda çok ortak çabalarımız oldu. Doğal olarak bu çabalara HDP’nin olumlu yanıt verebileceğinden emindik, bu konuda bir tereddüdümüz yoktu.

HDP’YE BIRAKTI

Taş’ın da açıkladığı CHP-HDP ittifakı kendisini Mersin’inde de açık etti. CHP, Akdeniz ve Toroslar Belediye Başkanlığı için HDP lehine aday göstermeyecek. CHP, HDP’ye güçlü olduğu Akdeniz ve MHP’de olmasına rağmen iddialı olmayı hedeflediği Toroslar Belediyelerini bırakarak, Büyükşehir Belediyesini garantilemeyi hedefliyor.