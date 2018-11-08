Ödül koyanlar teröriste uçakla silah gönderiyor

Bakan Akar, ABD’nin PKK’nın üç üst düzey isminin başına ödül konulmasına ilişkin “Geç alınmış bir karar. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının gerçekleştirilmesini bekliyoruz. YPG’nin PKK’dan hiçbir farkıı yoktur. Bir taraftan PKK’nın elebaşlarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla silah gönderilmesini kabul edemeyiz” dedi.