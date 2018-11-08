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Ödül koyanlar teröriste uçakla silah gönderiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan’daki temasları kapsamında Sevakin Adası’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

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Bakan Akar, ABD’nin PKK’nın üç üst düzey isminin başına ödül konulmasına ilişkin “Geç alınmış bir karar. PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının gerçekleştirilmesini bekliyoruz. YPG’nin PKK’dan hiçbir farkıı yoktur. Bir taraftan PKK’nın elebaşlarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG’ye tırlarla, uçaklarla silah gönderilmesini kabul edemeyiz” dedi. 

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