Fransa'nın başkenti Paris'te 3-4 Kasım'da 45'ten fazla ülkeden tarım bakanlarının katılımıyla düzenlenen OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nda 4 farklı oturumda yer alan Bakan Kirişci, toplantıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Kirişci, "Küresel gıda güvenliği için birlikte hareket etmek; son krizden alınan dersler" başlıklı oturumda "Karadeniz Tahıl Koridoru" süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu vizyona değindiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çabalarının takdir edilmesi gerektiğini ve bu çabaların görmezden gelinemeyeceğini şayet biz bir küresel gıda kriziyle bugün beklenen düzeyde bir boğuşma yaşamıyorsak bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Türkiye'nin çok büyük katkısının olduğunu belirttik."

İkinci oturumda sürdürülebilir gıda sistemlerini ele aldıklarını, stratejik ürün yetiştirilmesinin öncelikli hale getirilmesi ve sistemin dönüşümü için dijitalleşmesinin ve inovasyonun gerekli olduğuna değindiğini aktaran Kirişci, ayrıca gıda kaybı ve israflıyla mücadelenin ve kent tarımının önemini dile getirdiğini söyledi.

Kirişci, "Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, yeni fırsatlar ve uyum zorlukları" temalı üçüncü oturum sırasında özellikle kadın ve gençlerin tarım sektörüne daha fazla dahil edilmeleri için yapılması gerekenlere ve dijitalleşmenin önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

"Sürdürülebilirliği güçlendirme, üretimi dönüştürme, dayanıklılığı oluşturma" başlıklı oturumda küresel sorunlara küresel çözümlerin üretilmesi gerektiğini ve bunun bir işbirliğini dayattığını belirttiğini kaydeden Kirişci, katıldığı son oturumda kentin ve kırsalın birlikte düşünülmesinin ve değerlendirilmesinin isabetli olacağına, merkezi hükümetlerle yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışmasının faydalı sonuçlar verebileceğine değindiğini anlattı.

OECD Tarım Bakanları Toplantısı'nda sürdürülebilirlik, verimlilik, üretkenlik ve gıda güvenliği gibi ana maddelerle birlikte gıdaya erişim, iklim değişimi, iç göçler (kırsaldan kente göçler), uluslararası göçler, bölgesel riskler gibi alt başlıkların da ele alındığını aktaran Kirişci, toplantıda yaşam boyu eğitim, ülkeler arasında tecrübe paylaşımı, küçük aile işletmeleri ve tarımda dijitalleşmenin yanı sıra toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konularına da değinildiğini ifade etti.

- İSPANYA VE BELÇİKA, TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORUYLA İLGİLİ SAĞLADIĞI KATKIYI AÇIKÇA DİLE GETİRDİ

Kirişci, son gelişmeden dolayı tahıl koridorunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarıyla askıya alınmasıyla toplantıda gündemin daha çok buna yoğunlaşmış olduğunu kaydetti.

Bakan Kirişci, "Ben gerek İspanya'nın gerekse Belçika'nın (tarım bakanlarının) o oturumlarda herkesin huzurunda bu ifadeleri, Türkiye ifadesini, Türkiye'nin tahıl koridoruyla ilgili sağladığı katkıyı açık açık ifade etmelerini o manada çok anlamlı buluyorum ve bunun altını doldurdular." diye konuştu.

"Eğer koridor yeniden açılmamış olsaydı bu ürünlerin fiyatları yeniden yükselecekti, ondan sonra buna erişim daha da güç olacaktı." diyen Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren yaklaşık 440-450 dolar olan buğdayın tonunun bugün Türkiye'deki tesislere tesliminin yaklaşık 330 dolara kadar gerilediğini söyledi.

Kirişci, özellikle maddi durumu çok kötü olan ülkeler için bu yüzde 25'lik indirimin önemine dikkati çekti.

Tahıl koridorundan şu ana kadar 430 gemi ve 10,1 milyon ton gıda ürününün geçtiğini belirten Kirişci, bunun yüzde 60'ının Avrupa ülkelerine, yüzde 21'inin Asya'ya, yüzde 13'ünün Afrika'ya, yüzde 5,6'sının Orta Doğu'ya gittiğini ve "en az gelişmiş ülke" kategorisindeki ülkelerin ise yüzde 5,9 yani son derece düşük bir pay aldığını söyledi.

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(En az gelişmiş) Bu ülkeler tabii ki buğdayı Rusya'nın vermesi ve inşallah bizim de Ticaret Bakanlığımızla birlikte müşterek yürüteceğimiz bir çalışmayla bu ülkelere çünkü bunları buğday olarak vermenin bir anlamı yok, mutlaka un, makarna, bulgur ve irmik gibi onların günlük tüketimlerinde kullanabilecekleri bir formata dönüştürülmüş halinin, mutlaka bu ülkelere ulaştırılması gerekiyor. Bu, gerçekten milletimize, devletimize yakışan asil bir davranış."

- BAKAN KİRİŞCİ'NİN OECD DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Kirişci, Paris'te İspanya, Avusturya, Yeni Zelanda, Fransa, Slovenya, Hırvatistan, Kolombiya, Belçika, İsviçre, Güney Afrika ve Japonya tarım bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasında olası işbirliklerini bu manada değerlendirdik, son derece faydalı bir görüşme trafiği olduğunu belirtebilirim." dedi.

- "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ASLINDA TEK BAŞINA BİR ÜLKENİN ÇÖZEBİLECEĞİ BİR MESELE DEĞİL"

Kirişci, "İklim değişikliği, aslında tek başına bir ülkenin çözebileceği bir mesele değil." diyerek, Türkiye'nin sulama yatırımlarına ve tarımda kullanılan damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemlerinin önemine değindi.

Bakan Kirişci, Türkiye'nin üretmeye devam edeceğini, bunu kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yapacağını sözlerine ekledi.