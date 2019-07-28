28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Oğlunu atayan CHP'li Uygur'dan ilginç savunma: Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik (TORBEL) şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine son verdiğini bildirdi. Uygur eleştirilere 'Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik (TORBEL) şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdiği oğlunun işine kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine son verdiğini bildirdi.

Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, TORBEL'in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını dile getirdi.

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATTI

Şirketin 20'nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulundurduğunu, tüm sistemin TORBEL üzerinden yürüdüğünü ifade eden Uygur, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük. Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Bizim hiçbir zaman para ve makam hırsımız olmadı, olmaz da. Bunu da en iyi Torbalı halkı bilir. Kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine, henüz bir aylık maaş bile almamış olan oğlumun belediye şirketindeki işine son veriyorum. Oğlum Efe Uygur ben mazbatayı ilk aldığım günden beridir hiçbir menfaat gözetmeden, benim başarılı olmam için mazbatayı aldığım günden itibaren emek sarf etmektedir."

Uygur, olayla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu savunarak herkesten özür diledi.

İsmail Uygur, oğlunu, belediye şirketi olan TORBEL'deki genel müdür yardımcılığı görevine getirmiş, yapılan eleştirilere "Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor." karşılığını vermişti.

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

'Mangal'lı operasyon da fayda vermedi

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Van Kalesi'nde ortaya çıktı! Kafatası yok, 2 bin 700 yılık...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Ruhani'den 'bölgedeki gerginlik' açıklaması

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Ağca'nın serbest bırakılması için mi kaçırıldı? 36 yıllık sır

Çocuk katili çıktı

Çocuk katili çıktı

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

Tüm şeritleriyle trafiğe açıldı

Bakan Soylu: Sınır dışı söz konusu değil

Bakan Soylu: Sınır dışı söz konusu değil
 

POPÜLER HABERLER

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Dünyanın en ürkütücü yerleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA