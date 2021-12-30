Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklif yarın Meclis Başkanlığına sunulacak

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:07

Ünal, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği ve son Milli Eğitim Şurası'nda açıkladığı öğretmenler için hazırlanan ve uzunca bir süredir gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni yarın sabah TBMM'ye sunacaklarını bildiren Ünal, TBMM'nin 3 günlük tatile girmesinden dolayı teklifin bugün imzaya açıldığını anlattı.

AK Parti'nin 19 yılda özellikle milli eğitimde çok büyük devrimler gerçekleştirdiğini kaydeden Ünal, 2002 yılında 7,4 milyar lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, 2022 yılında 274 milyar lira gibi bir devasa rakama ulaştığına işaret etti. Ünal, iktidarlarında, Cumhuriyet tarihinde atanan öğretmen sayısından katbekat fazla atama yaptıklarına dikkati çekerek, "Şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkararak Türk milli eğitim sisteminde önemli bir adım atıyoruz. TBMM, öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluluğunu yerine getiriyor." diye konuştu.

Mahir Ünal, teklifle öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirdiklerini, böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde "adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik" hakları, görevleri ve sorumluluklarının netleştirildiğini belirtti.

- "Sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz"

AK Parti'li Ünal, düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylara destek olacaklarını dile getirerek, öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerden, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara "uzman öğretmenlik" unvanı verileceğini kaydetti. Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için teşvik oluşturacak."

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000'den 3600'e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sözleşmeli öğretmenlerin de 3 artı 1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirilmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teklifin toplam 12 maddeden oluştuğunu Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı. Ünal, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz." diye konuştu.

- "Sayın Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, öğretmenlik mesleğine aykırı durumlarda uygulanacak cezai müeyyidelere ilişkin hükümlerin teklifte yer alıp almadığını sorması üzerine Ünal, bu müeyyidelerin ilgili kanunlarda yer aldığı için teklifte yeniden yer verilmediğini ifade etti.

Ünal, başka bir soru üzerine "Bugün imzalar tamamlanıp Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yarın sabah TBMM'ye sunulacak." dedi.

Kariyerine göre ödenecek tutarlara ilişkin bir soruyu yanıtlarken de Ünal, söz konusu tutarların teknik konular olduğunu, diğer hükümler gibi ilgili komisyonda ve daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşacağını kaydetti.

Mahir Ünal, başka bir soru üzerine, düzenlemenin özel sektörde çalışan öğretmenleri kapsamadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Diyanet İşleri Başkanlığı"na yönelik sözlerini değerlendirmesinin istenmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Sayın Özgür Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Ortaçağ karanlığı' safsatası var. Hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını 'ortaçağ karanlığı' gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir, diye düşünüyorum."

Başka bir gazetecinin sorusuna karşılık Ünal, "Orta çağ karanlığı ile makam aracı arasında nasıl bir bağ kurdunuz?" sorusunu yöneltti.