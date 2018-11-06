Oğulları Kaşıkçı’nın cesedini istiyor

Kaşıkçı’nın oğlu Salah (35) ile Abdullah Kaşıkçı (33), CNN kanalına verdikleri mülakatta, babalarını acı bir şekilde kaybettiklerini anlattı. Salah Kaşıkçı, “Şu anda tek istediğimiz, babamızı Medine’deki El Baki Kabristanlığı’na ailesinin diğer üyelerinin yanına defnedebilmek. Suudi yetkililerle konuştum, umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştirebiliriz” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Abdullah Kaşıkçı ise “Ona her ne yapıldıysa umarım çok acı çekmemiştir ya da hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür” diye konuştu.