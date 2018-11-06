Oğulları Kaşıkçı’nın cesedini istiyor
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları, “Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz” dediler.
Kaşıkçı’nın oğlu Salah (35) ile Abdullah Kaşıkçı (33), CNN kanalına verdikleri mülakatta, babalarını acı bir şekilde kaybettiklerini anlattı. Salah Kaşıkçı, “Şu anda tek istediğimiz, babamızı Medine’deki El Baki Kabristanlığı’na ailesinin diğer üyelerinin yanına defnedebilmek. Suudi yetkililerle konuştum, umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştirebiliriz” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Abdullah Kaşıkçı ise “Ona her ne yapıldıysa umarım çok acı çekmemiştir ya da hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür” diye konuştu.
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