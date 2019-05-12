Okçular Vakfı menzil taşlarını sergiliyor

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile beraber katılanlara sergi alanını gezdirerek menzil taşları hakkında detaylı bilgi verdi. Bilal Erdoğan Osmanlı döneminde okçuluğun birçok yönden önemli olduğunu ve Okçular Vakfı’nın bu mirası devam ettirmek istediğini söyledi. Erdoğan, Okçular Vakfı’nın sadece binaları değil, “kültür ve mirası” da geleceğe aktarmak istediğini dile getirdi.