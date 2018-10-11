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Oktay, Ekvator Ginesi’ne gidiyor

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye’yi temsilen bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamaları için bugün Ekvator Ginesi’ne gidecek.

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Oktay, ziyaret kapsamında Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasago ile görüşecek. Ziyarette, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Oktay, ayrıca kutlamalara katılan bölge ülkelerinin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Oktay, buradaki Türk vatandaşları ve yatırımcılarıyla da görüşecek. 

 

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