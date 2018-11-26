Oktay, öğretmenini evinde ziyaret etti 

Evin kapısında karşılanan Oktay, bir süre görüştüğü Yılmaz’ın torunlarını sevdi. Yılmaz’ın Öğretmenler Günü’nü de kutlayan Oktay, “O dönemdeki hemen hemen tüm öğrencilerimizin size olan sevgisi, saygısı bambaşkaydı. Hepimizin üzerinde hakkı var hocamın. Allah sizden razı olsun” dedi.

ÇOK SÜPER BİR ÖĞRENCİYDİ

Emekli öğretmen Yılmaz ise Başkan Yardımcısı Oktay’ın “Süper bir öğrenciydi. Yazılı kağıdını çıkarır, onun üzerinde notlar alırdım. Onun kağıdı benim için bir cevap anahtarıydı. Diğer çocukların kağıtlarını ona göre okurdum. Allah ömrünü uzun etsin. Ben her gün dua ediyorum. İşlerinin zor olduğunu, her gün çalışması gerektiğini söylüyorum” diye konuştu.