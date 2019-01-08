Oldu bittiye asla izin verilmeyecek
ABD’li heyet Türkiye’ye adım atmadan önce ABD basınında algı operasyonu başlatıldı. ABD gazeteleri Ankara’ya gelen heyetteki Bolton, Dunford ve Jeffrey’nin ajandasında ‘özel haritalar’ olduğunu ileri sürdü. Türkiye Dışişleri ise bu haberleri ABD’nin ‘pazarlık’ öncesi kozunu yükseltmek olarak yorumladı.
- ŞERİFE GÜZEL
ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara ziyareti henüz gerçekleşmeden, ABD’den peş peşe yapılan açıklamalar ve ABD basınına sızdırılan ‘harita’ haberleri, ziyaretin çetin müzakerelere sahne olacağının işareti olarak yorumlandı. Türk dışişleri, ABD tarafının, Türkiye’nin talepleri karşısında ‘pazarlık’ kozunu yükseltme amacıyla ziyaret öncesi bu tür hamleleri yaptığı görüşünde. ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey “ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi ve akabinde yaşanacak gelişmeleri” görüşmek üzere dün Ankara’ya geldi. Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemlerinin ele alınması bekleniyor.
BAHANELERİ KÜRTLER
Türkiye, DEAŞ’la mücadele etkin mücadele yapılabilmesi için ABD’den hava desteği sağlanması yönündeki talebini dillendirirken, ABD tarafında ise bölgede bugüne kadar ortaklığa gittikleri PYD/YPG’ye yönelik kaygılar ön plana çıktı. Türkiye’nin bölgedeki tüm terör unsurlarına karşı yürüteceği operasyonlardan duyulan kaygı nedeniyle henüz heyet gelmeden önce “Kürtleri koruma” bahanesiyle PYD/YPG’ye varlık alanı tanınması konusunda atılması planlanan adımlara yönelik açıklamalar geldi. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın da bu iddialara ‘akıl dışı’ yanıtını vermiş ve geri adım atılmayacağını vurgulamıştı.
TÜRKİYE’NİN TAVRI NET
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğini savunuyor. Türk tarafı ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor. Dışişleri kaynakları, görüşme öncesi ABD kanadından birbiri ardına yapılan açıklamalar ve ABD basınında yer alan ‘harita ile geliyorlar’ haberlerinin, Türkiye’yi zorlamak için pazarlık unsuru olarak kullanma amacıyla özellikle sızdırıldığı görüşünü dile getiriyor.
ANKARA TAKİPTE
Çekilmeyi Başkan Erdoğan’la telefon görüşmesinde konuşan ve hemen ardından açıklamasıyla bunu dünyaya duyuran Trump’ın “Çekilmenin çabuk olacağını söylemedim” şeklindeki son açıklaması, kendisine geri adım attırılmaya dönük telkinlerin etkisi olarak yorumlandı. Trump’ın ardından Bolton’ın da “Tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz” sözleri, bölgede PYD/YPG’yi korumaya devam etmek arzularını gösterdi.
FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DESTEK TALEBİ
İhanet şebekesi FETÖ ile mücadelede Türk tarafının görüşmelerde önem vereceği bir başka konu olacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün ABD’deki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şeklide destek verilmesi Ankara’nın önceliklerini oluşturuyor. Terörist Fetullah Gülen başta olmak üzere örgütün elebaşlarının iadesi de Türkiye’nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor.
S-400’ler Patriotlar için ön şart olamaz
İki ülke heyetleri arasındaki konulardan birinin de ABD’nin uzun menzilli hava savunma sistemi Patriotların Türkiye’ye satışı olması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye’ye satışına 19 Aralık’ta onay vermişti. Türkiye, Rusya ile daha önce anlaşması yapılan S-400 füze sistemini alımından vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Türk yetkililer, S-400’lerin Patriot satışının ön koşullarından biri olmasına da karşı çıkıyor.
‘TSK’nın mücadelesi Kürt kardeşlerimizle değildir’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye’deki son gelişmeler ve terörle mücadeleye ilişkin soru üzerine, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti. “TSK’nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir” ifadesini kullanan Bakan Akar “Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir” diye konuştu. Terör örgütü PKK/YPG’nin asla Kürtlerin temsilcisi olamayacağını vurgulayan Akar, “Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir” dedi.
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