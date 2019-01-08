Oldu bittiye asla izin verilmeyecek

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara ziyareti henüz gerçekleşmeden, ABD’den peş peşe yapılan açıklamalar ve ABD basınına sızdırılan ‘harita’ haberleri, ziyaretin çetin müzakerelere sahne olacağının işareti olarak yorumlandı. Türk dışişleri, ABD tarafının, Türkiye’nin talepleri karşısında ‘pazarlık’ kozunu yükseltme amacıyla ziyaret öncesi bu tür hamleleri yaptığı görüşünde. ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey “ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi ve akabinde yaşanacak gelişmeleri” görüşmek üzere dün Ankara’ya geldi. Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemlerinin ele alınması bekleniyor.

BAHANELERİ KÜRTLER

Türkiye, DEAŞ’la mücadele etkin mücadele yapılabilmesi için ABD’den hava desteği sağlanması yönündeki talebini dillendirirken, ABD tarafında ise bölgede bugüne kadar ortaklığa gittikleri PYD/YPG’ye yönelik kaygılar ön plana çıktı. Türkiye’nin bölgedeki tüm terör unsurlarına karşı yürüteceği operasyonlardan duyulan kaygı nedeniyle henüz heyet gelmeden önce “Kürtleri koruma” bahanesiyle PYD/YPG’ye varlık alanı tanınması konusunda atılması planlanan adımlara yönelik açıklamalar geldi. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın da bu iddialara ‘akıl dışı’ yanıtını vermiş ve geri adım atılmayacağını vurgulamıştı.

TÜRKİYE’NİN TAVRI NET

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılması gerektiğini savunuyor. Türk tarafı ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor. Dışişleri kaynakları, görüşme öncesi ABD kanadından birbiri ardına yapılan açıklamalar ve ABD basınında yer alan ‘harita ile geliyorlar’ haberlerinin, Türkiye’yi zorlamak için pazarlık unsuru olarak kullanma amacıyla özellikle sızdırıldığı görüşünü dile getiriyor.

ANKARA TAKİPTE

Çekilmeyi Başkan Erdoğan’la telefon görüşmesinde konuşan ve hemen ardından açıklamasıyla bunu dünyaya duyuran Trump’ın “Çekilmenin çabuk olacağını söylemedim” şeklindeki son açıklaması, kendisine geri adım attırılmaya dönük telkinlerin etkisi olarak yorumlandı. Trump’ın ardından Bolton’ın da “Tam koordinasyon olmadan Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz” sözleri, bölgede PYD/YPG’yi korumaya devam etmek arzularını gösterdi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DESTEK TALEBİ

İhanet şebekesi FETÖ ile mücadelede Türk tarafının görüşmelerde önem vereceği bir başka konu olacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün ABD’deki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şeklide destek verilmesi Ankara’nın önceliklerini oluşturuyor. Terörist Fetullah Gülen başta olmak üzere örgütün elebaşlarının iadesi de Türkiye’nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor.