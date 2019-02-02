'Oldubittiye asla izin yok'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak sınırında komandolarla bir araya geldi. Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası’nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüştü. Akar ve Orgeneral Dündar sınırdaki komandolarla da bir araya geldi. Türkiye’nin çevresinde ciddi belirsizliklerin, istikrarsızlıkların olduğuna dikkati çeken Akar, “Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm birimleri olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

İNLERİNDE VURDUK

Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin ‘ulaşılamaz’, ‘girilemez’ dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini dile getiren Akar “Bunların bir kısmı Irak’ın kuzeyine, bir kısmı Suriye’nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soyadını değiştirdi, kimine ‘YPG’, kimine ‘PYD’ dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK. Bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan DEAŞ ile bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÜS BÖLGESİ TAHRİKİ

Akar “Geçtiğimiz günlerde Suri Üs Bölgesi’ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler. Oradaki insanları tahrik, provoke ettiler, onların arasına sivil kıyafetlerle karıştılar ve bir şekilde oradaki üs bölgemize bir teşebbüste bulundular. Oradaki askerimizin sabırlı, metin, akıllı davranışlarıyla bu provokasyon boşa çıkarıldı. Zaten bu tür eylemler tamamen beyhude eylemlerdir. Bu şekildeki provokasyonlarla teröristlerin bir yere varamayacakları açıktır. Erbil yönetiminin de olaylar sırasında ve sonrasında aldığı tedbirleri, olaya yaklaşım şeklini de memnuniyetle izlemekteyiz. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz” dedi.