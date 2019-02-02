'Oldubittiye asla izin yok'
Sınırın sıfır noktasında komandolarla buluşan Bakan Akar “Suri Üs Bölgesi’ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler. Askerimiz akıllı davranışlarıyla bunu boşa çıkardı. Bu tür eylemler beyhudedir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Irak sınırında komandolarla bir araya geldi. Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası’nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüştü. Akar ve Orgeneral Dündar sınırdaki komandolarla da bir araya geldi. Türkiye’nin çevresinde ciddi belirsizliklerin, istikrarsızlıkların olduğuna dikkati çeken Akar, “Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm birimleri olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yapmak durumundayız” ifadelerini kullandı.
İNLERİNDE VURDUK
Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin ‘ulaşılamaz’, ‘girilemez’ dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini dile getiren Akar “Bunların bir kısmı Irak’ın kuzeyine, bir kısmı Suriye’nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soyadını değiştirdi, kimine ‘YPG’, kimine ‘PYD’ dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK. Bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan DEAŞ ile bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
ÜS BÖLGESİ TAHRİKİ
Akar “Geçtiğimiz günlerde Suri Üs Bölgesi’ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler. Oradaki insanları tahrik, provoke ettiler, onların arasına sivil kıyafetlerle karıştılar ve bir şekilde oradaki üs bölgemize bir teşebbüste bulundular. Oradaki askerimizin sabırlı, metin, akıllı davranışlarıyla bu provokasyon boşa çıkarıldı. Zaten bu tür eylemler tamamen beyhude eylemlerdir. Bu şekildeki provokasyonlarla teröristlerin bir yere varamayacakları açıktır. Erbil yönetiminin de olaylar sırasında ve sonrasında aldığı tedbirleri, olaya yaklaşım şeklini de memnuniyetle izlemekteyiz. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz” dedi.
TEK HEDEF TERÖRİSTLER
Mehmetçik’in teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığını, çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: Ülkemize, milletimize, hudutlarımıza risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler. Bunların etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel bir ayrım söz konusu değil. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz söz konusu değil. İster ülkemizde, ister Suriye’de ister Irak’ta bizim hedefimiz teröristler. Karşımızda teröristler var, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışıyoruz.
İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirip ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini hep birlikte temin edeceğiz. Duhok’un ardından Sincar tahriki Irak’ın kuzeyindeki terör tahriki sürüyor. Terör örgütü PKK, Duhok’tan sonra ikinci provokasyonun adresi olarak Musul batısındaki Sincar’ı seçti. PKK’lılar, Irak’ın sınır ilçelerinden Sincar’da kışkırttıkları ‘sivillerle’ Suriye sınırına yürüdü. Irak ve Suriye arasındaki sınırın kaldırılıp Sincar ile Haseke’nin birleşmesini isteyen PKK yandaşları Irak Sınır Koruma güçlerine saldırdı. Olaylarda 10’dan fazla kişi yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı. İçerisinde çok sayıda örgüt üyesinin bulunduğu grubun ‘sivil’ eylemini PKK’lılar ise ABD’nin verdiği zırhlılarla adım adım izledi.
‘Gümrük PKK’nın şah damarını keser’
Irak Al Nahrain Üniversitesi araştırma görevlisi Hüseyin Ali: 2015 yılında yapılan referandum sonrasında göç eden ve bölgenin asli unsuru olan Araplar ve Türkmenler tekrar yurtlarına geri döndü. Demografik yapı eski haline gelmesi PKK’yı başta olmak üzere terör unsurlarını rahatsız etti. Ovaköy’de kurulacak bir gümrük kapısı terör örgütünün şah damarını kesecektir. İkmal ve lojistik destekleri kesilecektir. Örgüt bundan da çok rahatsız.
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