Ölen işçilerin anısına karanfil
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.
Gümüşsuyu’nda toplanan sendika üyeleri, anıta geldi. Anıta çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kazancı Yokuşu’na yürüyen grup, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçiler anısına buradaki anıta karanfil bıraktı.
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