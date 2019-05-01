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Ölen işçilerin anısına karanfil 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

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Gümüşsuyu’nda toplanan sendika üyeleri, anıta geldi. Anıta çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kazancı Yokuşu’na yürüyen grup, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden işçiler anısına buradaki anıta karanfil bıraktı.

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