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Olumlu gelişme bekliyoruz

Bakan Gül, “Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor ve olumlu bir sonuç bekliyoruz. Olması gereken bu” dedi. 

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili “Türkiye’nin titizliği olmasaydı belki de üstü örtülecekti” ifadelerini kullanırken FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi ile ilgili de “Olumlu bir gelişme beklediklerini söyledi. Bakanı Gül’ün 24 TV’de katıldığı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çok yoğun temaslar da oldu, Başkanımızın, Dışişleri Bakanımızın. Türkiye’nin tezlerinin hatırlatılması manasında çok önemli görüyoruz. 

FETÖ elebaşı Gülen’in iadesiyle ilgili olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken bu. Yargının talebiyle iadesi istenmiş bir örgüt ele başının, elbette yapması gereken iade etmesidir. Bu konularda ABD de açtığı soruşturmalar, orada sürdürdüğü soruşturmalar çerçevesinde bilgi talebi oluyor. Yargı makamları elde ettiği bilgileri iletiyorlar. Tüm bu süreçlerde bitmiş, olumsuz sonuçlanmış bir süreç değil. Olumlu sonuçlanması gereken süreci takip ediyoruz. 

BİLGİ TALEPLERİ OLUYOR

Ve burada FETÖ elebaşının, örgütün elebaşlarının, yönetici kadrolarının iadelerinin yerine gelmesini bekliyoruz. Türkiye iadesi konusunda olumlu bir sonuç bekliyoruz. ABD kendi içerisinde hem savcılık, hem FBI anlamında soruşturmalarını yürütüyor. Bunlar önemli gelişmeler. Anlaşma kapsamında ABD’nin bilgi talepleri oluyor. Bu her iki ülkenin kullandığı bir yöntem.

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