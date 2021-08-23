Ömer Çelik: Hem yangınlarla hem de fitneyle mücadele ettik

23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 54 ayrı ilimizde hemen hemen cumhuriyet tarihimizin en büyük yangınları çıktı. Yangınların failleriyle ilgili bazı yakalamalar ortaya çıkmaya başladı. Hem de fitne ateşiyle mücadele etmek zorunda kaldık, birçok yalan ortaya çıktı. 18 uçak, 68 helikopter, 9 İHA, binin üzerinde arasözle bu yangınlara müdahale edildi. Kapasitemizi daha çok artırmamız gerektiği, önümüze bunun daha büyük bir sorun olarak geleceğini, daha yüksek kapasiteyle bu sorunları karşılamamız gerektiğini gösteriyor. Tabii en önemli meselelerden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman yangın çıksa gerçekle alakası olmayan iddialar ortaya çıkıyor. Buralar aynen orman olarak korunacaktır. Doğayı daha çok korumak için ne kadar kapasite artırmamız gerekiyorsa tedbirleri almaya devam edeceğiz.

CİDDİ ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Yangın bölgelerine ilk anda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bütçeler aktarılmıştır. Ardından sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu. Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor.

Eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde 5 gün eğitim yapılacak. Mevcut müfredata uyulacak. Eğitim, pandemi öncesinde olduğu gibi olacak. Mazeratı varsa TRT'ye bağlı EBA üzerinde eğitime katılanabilecek. Ders saatlerinin azaltılmaması çocukların geleceği için çok önemli. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı bir rehber hazırladı. Buna ciddiyetle uyulması gerekiyor.