Ömer Çelik: Seçim tarihinin az geriye çekilmesiyle ilgili değerlendirmeler yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu millete hizmet etmek, bu devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu. Aynı şuurla, aynı bilinçle, aynı azim ve iradeyle geleceğe yürüyoruz "

"28 Şubat, 17-25, FETÖ ve darbe teşebbüsü cumhuriyet ve demokrasimize yönelen iç tehditlerde en kirli ve en alçaklardan biri olarak kayda geçti"

"Bu yüzüncü yıl önümüzdeki on yıllara en güçlü şekilde ilerlememiz için geleceğe bakabileceğimiz dönem olacaktır."

"EYT düzenlemesinden 3600 ek göstergeye, Gabar'daki petrol keşfine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı."

"Türkiye'nin masada olmadığı bir Avrupa Birliği toplantısında Rusya-Ukrayna meselesinin konuşulması diplomasi olarak bile ifade edilemez. O sadece zihinsel egzersiz düzeyinde kalır"

"TOGG'un yakında yollarda görülecek olmasından, enerjisi açısından geleceğin kerteriz noktası olması açısından doğalgaz, petrol rezervleri çok önemli bir durumda"

"Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur."

"Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi harekatlar olmasaydı o bölgede bir takım devletçik yapıları kurulacaktı. Kimlerin arkalarında olduklarını görüyorsunuz."

"Diplomasi iradesini sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla Türk diplomasisi bütün bu sorunları aşabilecektir"

"Bizim irademiz seçimin zamanında yapılması yönünde. Bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii ki bir erken seçim düzeyinde bir tarih değerlendirmesi olmayacak."