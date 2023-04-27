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Politika

Ömer Çelik'ten ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı: 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi.' ifadesini kullanarak vesayet odaklarına gereken cevabın 14 Mayıs günü verileceğini söyledi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten ''27 Nisan e-muhtıra'' paylaşımı: 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz
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Çelik, "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"27 Nisan muhtıra teşebbüsü, millet iradesine müdahale ahlaksızlığının örneklerinden biriydi." ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman Başbakan olarak kararlı duruşuyla muhtıra olması beklenen girişimin kağıt parçasına döndüğünü belirtti.

Milli egemenliğe dönük en büyük saldırıların başında darbe ve muhtıraların geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi en büyük sıkıntılara bunlar sürüklemiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu hükümet bir muhtıraya direnmiştir. Böylece muhtıra yoluyla milli iradeyi gasp etme dönemine son verilmiştir. Bugün siyaset kurumu içinden daha sinsi vesayet biçimleri hazırlandığını görüyoruz. Çeşitli eylem planlarının içine saklanmış vesayeti görecek kadar tecrübemiz var. Tüm bunlara da inşallah 14 Mayıs günü gereken cevabı vereceğiz."

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