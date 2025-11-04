İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Politika

Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor

4 Kasım 2025 Salı 13:09
Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı mesajı: Bir ve bütün olarak yola devam ediyoruz
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

  • ak parti
  • cumhur ittifakı
  • türkiye yüzyılı

Popüler Haberler
