Ömer Çelik'ten MKY sonrası açıklama

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Miting takvimi seçime 1.5 ay kala başlayacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki faaliyetler gibi diğer illerde de hem adayları açıklayacak hem de mesajlarını verecek."

"Manifestoyu da açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü yapacağız."

"Ortak mitinge sıcak bakıyoruz."

"Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, en son futbolu buldular. Futbolla kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler."