İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4916
  • 6,2816
  • 226.688
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Ömer Çelik'ten MKY sonrası açıklama

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Miting takvimi seçime 1.5 ay kala başlayacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki faaliyetler gibi diğer illerde de hem adayları açıklayacak hem de mesajlarını verecek."

"Manifestoyu da açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü yapacağız."

"Ortak mitinge sıcak bakıyoruz."

"Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti, en son futbolu buldular. Futbolla kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

AK Parti tarihi verdi: 31 Ocak'ta açıklayacağız

AK Parti tarihi verdi: 31 Ocak'ta açıklayacağız

Tamamen yerli olacak: Yeni proje başlatıldı

Tamamen yerli olacak: Yeni proje başlatıldı

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak
 

POPÜLER HABERLER

Ağar: ABD’den gelen 3’lünün ziyaret nedeni budur

Ağar: ABD’den gelen 3’lünün ziyaret nedeni budur

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA