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Önce hangi çözümü istediğinizi söyleyin 

Rumlara, ‘Önce hangi çözümü istediğinizi söyleyin’ çağrısı yapan Çavuşoğlu, “Annan Planı’nda, Türkiye’nin ne kadar esnek olabileceğini gösterdik, başarılamadı” dedi. 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının etkili gazetelerinden Politis’e açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, verdiği röportajda “Annan Planı’nda, Türkiye´nin ne kadar esnek olabileceğini gösterdiğini belirterek, “Her şeyden önce neyi müzakere ettiğimizde anlaşmamız gerek. Ne tür çözüm? Federasyon mu, konfederasyon mu, iki devlet mi, dördüncü veya beşinci seçenek mi? Önce kendi aramızda görüşüp müzakere çerçevesinde, müzakerenin referans şartlarında gayrı resmî uzlaşalım” dedi. AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren öncelikleri arasında Kıbrıs sorunun olduğuna işaret eden Çavuşoğlu; “2004´de Burgenstock´ta Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı masadan kaçmak isterken biz bunu yapmadık, anlaşmayı imzaladık ve her iki tarafta da referanduma götürdük. Kıbrıs Türk tarafı planı yüzde 65´le kabul etti ancak Rumlar reddetti” ifadesini kullandı. 

RUMLAR KORKUYOR 

Rumların, “1974´teki müdahale nedeniyle korkuyor olabileceğini” vurgulayan Çavuşoğlu, “İlk önce, iki toplumun yan yana barış içerisinde yaşaması gerektiğini anlamalıyız. Bu, güven yaratıcı önlemler adil ve sürekli çözüm aracılığıyla olmalı” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Türkiye´nin Kıbrıs’a tek yanlı müdahale hakkından vazgeçmeye hazır olduğu sinyalini verdiği” yönündeki iddiayı da yanıtladı. “Bunu kim diyor?” diye soran Çavuşoğlu şöyle dedi: “Hiçbir şey vermedik. Bu konuyla ilgili dört aşamalı bir plan vardı ancak maalesef ikinci aşamadan sonra BM Genel Sekreteri döndü ve toplantıyı bitirdi. Ancak diğer masada, Kıbrıslı Rumlar, Crans Montana´da iki taraf arasında varılan yönetim ve dönüşümlü başkanlık gibi bazı yakınlaşmalardan caydı.”

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