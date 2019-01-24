'Önceliğimiz Suriye’nin bütünlüğü'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Moskova’da gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin 2019’daki ilk görüşmesi oldu. İki liderin görüşmesinde masadaki en önemli konu Suriye’de yaşanan gelişmeler oldu. Erdoğan ve Putin, ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla birlikte gündeme gelen ‘güvenli bölge’ tartışmaları da masaya yatırıldı. Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon da görüşmede ele alındı.Rusya’nın PYD ile ortak devriye yapmasından duyulan rahatsızlık Erdoğan tarafından Putin’e iletildi. İdlib’teki çatışmasızlık bölgesi yine ele alındı mutabakata varıldı.

PUTİN ‘DOSTUM’ DİYE BAŞLADI

İki lider arasındaki görüşmenin bir kısmı basına açık yapıldı. Putin yaptığı açıklamada “Başkan Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz” dedi. Kremlin Sarayı’ndaki görüşmede ilk sözü alan Putin şu açıklamayı yaptı: “Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. Başkan Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Sayın Başkan, değerli dostum sizin bu ilişkilerin gelişmesine ne kadar katkı sağladığınızı biliyoruz. Büyük stratejik ortaklığımız gerçekleştirilecektir.”

BÖLGESEL BARIŞA KATKI SAĞLADIK

Başkan Erdoğan da şu değerlendirmelerde bulundu: “Değerli dostum, 2018’deki sık sık yaptığımız görüşmelerden sonra 2019’daki ilk görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim. Bu bölgesel güvenliği de olumlu istikamette etkiliyor. Astana süreci ile başlatmış olduğumuz üçlü zirveler; bunlarda gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu.Görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle turizmdeki hakikaten gelişmeler iki ülke halkı arasında çok çok önemli kaynaşmalara neden oluyor. Tabi sizinle aramıza çok büyük hedef koyduk; 100 milyar dolarlık ticareti hedefe ulaşmak.”

TERÖRÜN HER TÜRÜ İLE SAVAŞ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz” dedi. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan Erdoğan, Putin ile Suriye’deki son gelişmeleri de kapsayan bölgesel konular ve Türk-Rus ilişkilerini dün Moskova’da görüştü. Türkiye, Suriye’de yalnızca terörün her türüyle savaşmıyor. Aynı zamanda yanı başımızdaki yıkıcı krize yönelik siyasi bir çözüm için de çalışıyoruz. Türkiye’nin en önemli öncelikleri Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.