Önder Sav'dan Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Bir arpa boyu mesafe alamadı

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.

Sevigen'in hedefindeki kritik isim CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına nasıl getirdiğini anlattı: Önce aday değilim dedirtip sonrasında aday yaptım

'Kaset' kumpasından haberi olduğu öne sürülen Sav, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını açıklamasını kendisinin istediğini vurgulayıp, "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açacağını düşündüğünü ve bu yüzden adaylığı için çalıştığını belirten Sav, "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.

"KILIÇDAROĞLU BENİM ADAY OLMAMI BEN DE ONUN ADAY OLMASINI İSTEDİM"



Sav'ın kritik açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deniz Bey'in istifa kararından sonra partide büyük bir tartışma başladı. Kurultaya 12 gün kala örgütün ağırlıklı görüşü benim üzerimdeydi. Ben onlara '10 yılı aşkın genel sekreterlik yaptım. 4 büyük genel ve yerel seçim yaşadık. Partiiler, 'Belli yerlere gelemeyişimizin sebebi olarak beni görmüştür. diyerek reddettim. Değişim benle olur mu diye düşünürken CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'bana siz aday olun' dedi.

Deniz Baykal ile sonraki görüşmemizde yeniden genel başkan olma hevesini hissediyorduk. Fakat arkadaşlarımız Deniz Bey'i adaylığa uygun ve layık görmediler. Ben de Kılıçdaroğlu'nu önerdim. Çünkü o süreçte televizyon kanallarında popülerdi ve benden fazla alkış alıyordu.

Sevigen'in iddialarına yanıt: Kemal Bey'in geliş projesinin uydusu haline geldim

Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede, Baykal'a aday olmadığını söylemesini istedim çünkü işler bozulabilirdi. Kılıçdaroğlu ile Kızılay'da buluştuk ve ben orada işi şekillendirdim. 'Sen bana teklif etmiştin ben de sana ediyorum' diyerek ikna ettim.

Mehmet Sevigen, benim Ali Topuz'un bu işi tezgahladığımızı iddia etti. İşin hiç aslı yok. Ali Topuz'un bu olayda dahli yok. Kemal Bey ile benim aramda gelişti. Kemal Bey'in gelişi projedir diyenlere öfkelendim. Ben bu operasyonun uydusu haline geldim. Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Hiç de bu konulara takılmadım. Birkaç ay sonra da Kemal Bey'in iş tutuş tarzıyla benim tavrım örtüşmedi.

"KILIÇDAROĞLU GEREĞİNİ YAPIP İSTİFA ETMELİ"



Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır."