Operasyon an meselesi

Güney sınırında terör devleti kurdurmak istemeyen Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi iki başarılı harekâta imza attı. Fırat’ın batısındaki terör koridorunu ortadan kaldıran ve İdlib’i silahsız bölge haline getiren Türkiye milyonlarca sivilin de hayatını kurtardı. İdlib’de dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, Fırat Nehri’nin doğusundaki terör bataklığını da yerinde kurutacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sıra Fırat’ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi” sözünün ardından dün önemli bir gelişme yaşandı.

AKAR SAHAYA İNDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Şanlıurfa’da sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün Hatay’a geçti. Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Bakan Akar; Güler, Dündar ve Fidan’ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi. Soçi’de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib’deki son durumun da gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler ele alındı. Akar, konuya ilişkin “Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MANEVRA BAŞLADI

Sınırdaki bu kritik görüşmenin ardından TSK’nın sisleme ve manevra faaliyetlerine başladığını gösteren fotoğraflar bölgeden gelmeye başladı. TSK tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askerler, Hatay sınırında eğitim faaliyetlerinde bulundu. Türkiye’nin farklı birliklerden İdlib sınırındaki Yayladağı ilçesi gönderilen askerler, bir süre sınırın sıfır noktasında seyretti. Ardından tanklar bölgedeki arazide sisleme ve manevralar yaparak, çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu.

POMPEO’DAN TAAHHÜD

Aynı saatlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Pompeo’nun daha önce Türkiye’nin tepkisini çeken açıklamalarını dün düzelttiğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail’de yaptığı açıklamaların da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “İşine gelince tamam işine gelmeyince, ‘Türkler Kürtleri katlediyor.’ Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Dertleri başka. Biz kararlıyız, kimseden icazet almıyoruz. Yeri ve zamanını her zaman biz belirleriz gerekli adımları atarız ve sınırımızın ötesindeki terörü de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino görüşmeye ilişkin, “(Bakanlar) ABD güçlerinin Suriye’den maksatlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak ABD ile Türkiye arasındaki dayanışmanın önemi konusunda mutabık kaldı. Bakan Pompeo, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik taahhüdünü yineledi” açıklamasında bulundu.