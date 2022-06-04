Operasyon için Türkiye'den gelecek emri bekliyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için PKK/YPG işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

TSK, MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarının katılımıyla Kilis-Havar operasyon odasında büyük bir toplantı gerçekleştirildi.

Komutanlar operasyonların son detaylarını kararlaştırmak için bir araya geldi.

SMO: OPERASYON EMRİNİ BEKLİYORUZ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştireceği 5'inci operasyon öncesinde SMO unsurları da olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 2 bin SMO üyesinin katılımıyla Münbiç sınırında gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı.

Sabah'ın haberine göre, SMO Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Tüm unsurlarımızla Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'te yapacağı operasyona hazırız. Türkiye'den gelecek operasyon emrini bekliyoruz" dedi.

2 BİN KİŞİYLE TATBİKAT

Öte yandan, daha önceki operasyonlarda da öne çıkan Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.