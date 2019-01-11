'Operasyon kararı ABD’ye bağlı değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki son durumdan S-400 füze savunma sistemlerine kadar dış politikada öne çıkan birçok konuyla ilgili bilgi verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına dair son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, ABD’nin desteklediği YPG/PKK’nın Süryanilere, Ezidilere ve bölge halkına yönelik baskılarını anlatarak şöyle devam etti: Bir terör örgütüyle angajmana girdiğiniz zaman maalesef onun etkisinden de kurtulamıyorsunuz. Yavaş yavaş kontrolüne de giriyorsunuz. Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize rağmen, tüm bugüne kadarki iş birliklerimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması, hele hele, çekilmemek için böyle bahanelere sığınması doğru bir şey değildir. Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözünün arkasında durmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti de bir söz verdiği zaman arkasında durur.

KARAR ÖNCEDEN ALINDI

“Münbiç yol haritasını uygulasaydık yerel halka bırakacaktık. Kriter ne? Demografi. Hangi tarihe göre demografi? DEAŞ, YPG/PKK gelmeden önceki” diyen Çavuşoğlu, YPG’nin Fırat’ın doğusundan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu “Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG’ye yönelik harekâtımız, operasyonumuz ABD’nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil ki. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat’ın doğusuna da gireceğimizi ve harekâtı başlatacağımızı söyledi. O gün ABD’nin çekileceğini biz de bilmiyorduk” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu Türkiye’nin, ABD çekilse de çekilmese de ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütüne karşı ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusuna yapılması planlanan harekâta ilişkin Türkiye’nin kararlılığını vurgulayarak “ABD çekilirken herhangi bir kargaşa olmasın dediği zaman, tabii ki Cumhurbaşkanımız aynı zamanda başkomutan, ‘bir bekleme sürecine geçelim’ dedi. Ama zamanlamasını, nasıl ne yapacağımızın kararını yine biz veririz. Bu konuda da kimseden izin almayız” dedi. Özellikle ABD’nin güvenlik birimlerinin, ABD Başkanı Trump’ı bu kararından caydırmaya uğraştığını söyleyen Çavuşoğlu, buna da “Türkler Kürtleri katletmesin” şeklinde bir kılıf uydurulmaya çalışıldığını, Türkiye’nin bu yaklaşımı reddettiğini vurguladı.

ABD GERİ VİTESİ ÖĞRENDİ

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Hem çekilme kararı vereceksiniz, hem de çekilmemek için Türkiye’yi de suçlayıcı bahaneler bulmaya çalışacaksınız. Müttefikliğe sığmadığı gibi, rahmetli Demirel derdi ‘Süper güçlerin geri vitesi olmaz’ diye. Burada ABD geri vites yapmayı da öğrenmeye başladı sanırım. Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump’tır. Trump iki defa Cumhurbaşkanımıza çekileceğini söyledi. Daha sonra açıklamalarını da yaptı. Dün Pompeo’nun da ‘Trump’ın kararı kesindir’ demesi de önemlidir.