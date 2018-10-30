Operasyonlar devam edecek
Bakan Soylu “Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipmanları dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiştir” dedi ve ekledi: Kötü havalarda operasyon yapmayacağız diye bir şey söz konusu değil.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’daki Bakanlık Konferans Salonunda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların olaya ait olmadığını vurgulayan Soylu, HDP sempatizanlarının, PKK’lıların, FETÖ’cülerin, Türkiye’de terörle mücadeleden ve Tunceli’nin huzurundan rahatsız olanların operasyonları engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Sosyal medyada Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi nedeniyle şehit düşen iki Mehmetçik’le ilgili kara propaganda yapıldığını belirten Soylu, “Terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı” dedi.
Soylu: Başka bir yerde çekilmiş yüzü maskeli bir başka personelin videosu, şehidimizin son konuşması şeklinde servis edildi. Ağaçlık bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz bir fotoğraf, evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur.
RAKIM 2 BİN 300 METRE
PKK’ya vurulan ağır darbelerin neticesinde örgütün kırsal alanlarda kaybettiği gücü yeniden kazanabilmek için yurt dışından terörist takviyesi kararı aldığı ve Tunceli kırsalında bir terörist grubu intikal ettirmeye çalıştığı bilgisinin edinildiğini belirten Soylu “Jandarmamız bu girişimi akamete uğratmak için 21 timle operasyona başladı. Helikopterle bu timlerden 9’u Nazimiye kırsalında 2’si de söz konusu olay mahallindeydi. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik bir timin içinde bulunuyordu. 2 bin 300 metre rakımda, kara yolu ulaşımı olmayan, sadece helikopterle veya yaya olarak gidilebilen, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu kış şartlarına sahip bir bölge. Komutanların, tipi nedeniyle 26 Ekim’de timlerin geri çekilmesi talimatı verdi” dedi.
“Kötü havalarda operasyon yapmayacağız diye bir şey söz konusu değil” diyen Soylu şöyle konuştu: Helikopter pilotu tipi ve olumsuz hava şartları nedeniyle birçok kez denemesine rağmen bölgeye inemedi. Bunun üzerine arkadaşlarımız terörist saldırısı ve EYP eylemi riskine rağmen tabur komutanı başta olmak üzere yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. 26 Ekim’de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından, hipotermi geçiren iki evladımıza ilk müdahale yapıldı” dedi.
DÜNYA STANDARTINDA
Askerlerin üzerindeki giysinin mevsim koşullarına uygun olduğunu belirten Soylu, “Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı, dünya standartlarında, hatta birçok orduya da aynı standartta üretim yapan standartlar şeklinde elde edilmiştir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır.” diye konuştu.
CİDDİYETTEN UZAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değinen Soylu, Kılıçdaroğlu’nun da olayın gerçekleştiği Tunceli Nazımiyeli olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu’na, orada terörle mücadele eden kahramanlara telefon açıp, “Allah sizden razı olsun.” deyip demediğini soran Soylu, “Bu kadar ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun bir anlayışı sadece laf olsun, beri gelsin diye ortaya koyan bir süreci maalesef bu dönem içerisinde hep beraber gördük. Bunun aynı zamanda bir cehalet tanımlamasını da yapmak lazım geldiğini burada paylaşmak isterim” dedi.
BİN 451 PKK’LI ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bur yıllık terör bilançosunu şu sözlerle açıkladı: Son bir yılda PKK’ya 91 bin 297, FETÖ’ye 38 bin 725, DEAŞ’a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi. Bin 451 PKK’lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ’lı da tutuklandı.
PKK terör örgütü operasyonlarında 113 sözde üst düzey yönetici terörist etkisiz hale getirildi. 132 PKK’lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp, adaletin, hukukun önüne çıkarıldı. Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.
EKSİ 40'A KADAR KORUMA
Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, komanda kıyafetlerine ilişkin, “Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40’a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır” dedi.
KIYAFETLERİ ANLATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun basın toplantısının ardından Tümgeneral Güzel, komanda personelinin kıyafetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi. Komandoların üzerinde bulunan soğuk iklim elbisesi, panço, çift katlı polar mont, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu, balistik yelek, balistik başlık, kar başlığı, kolluk, dizlik, kar elbisesi ve kar botu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Güzel, şunları kaydetti:
KİMYASAL ISITICILI
Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, arazi şartlarında muhafazalarını sağlamak için dağ çadırlarımız, karda hareket imkanını sağlayan hediklerimiz mevcut. Bunlara ilave olarak ‘yeni tip soğuk iklim kıyafeti’ tüm birliklerimize geçen hafta itibarıyla gönderildi. Pusu ve mevzi görevlerinde giyebilmeleri için giyilebilir uyku tulumu tedariklerine de başladık. Soğuk iklim botlarının koruyucu özelliğini artırıcı bot planımız Ar-Ge kapsamında yapıldı, kasım ayı sonuna kadar da tüm birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunlara ilave olarak soğuk havalarda personelimizin ısınmalarını sağlamak amacıyla kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcut.
Tümgeneral Güzel, basın mensuplarına TSK personelinin kış şartlarında giydiği kıyafetleri anlattı.
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