Operasyonlar devam edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’daki Bakanlık Konferans Salonunda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların olaya ait olmadığını vurgulayan Soylu, HDP sempatizanlarının, PKK’lıların, FETÖ’cülerin, Türkiye’de terörle mücadeleden ve Tunceli’nin huzurundan rahatsız olanların operasyonları engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Sosyal medyada Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi nedeniyle şehit düşen iki Mehmetçik’le ilgili kara propaganda yapıldığını belirten Soylu, “Terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı” dedi.

Soylu: Başka bir yerde çekilmiş yüzü maskeli bir başka personelin videosu, şehidimizin son konuşması şeklinde servis edildi. Ağaçlık bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz bir fotoğraf, evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur.

RAKIM 2 BİN 300 METRE

PKK’ya vurulan ağır darbelerin neticesinde örgütün kırsal alanlarda kaybettiği gücü yeniden kazanabilmek için yurt dışından terörist takviyesi kararı aldığı ve Tunceli kırsalında bir terörist grubu intikal ettirmeye çalıştığı bilgisinin edinildiğini belirten Soylu “Jandarmamız bu girişimi akamete uğratmak için 21 timle operasyona başladı. Helikopterle bu timlerden 9’u Nazimiye kırsalında 2’si de söz konusu olay mahallindeydi. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik bir timin içinde bulunuyordu. 2 bin 300 metre rakımda, kara yolu ulaşımı olmayan, sadece helikopterle veya yaya olarak gidilebilen, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu kış şartlarına sahip bir bölge. Komutanların, tipi nedeniyle 26 Ekim’de timlerin geri çekilmesi talimatı verdi” dedi.

“Kötü havalarda operasyon yapmayacağız diye bir şey söz konusu değil” diyen Soylu şöyle konuştu: Helikopter pilotu tipi ve olumsuz hava şartları nedeniyle birçok kez denemesine rağmen bölgeye inemedi. Bunun üzerine arkadaşlarımız terörist saldırısı ve EYP eylemi riskine rağmen tabur komutanı başta olmak üzere yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. 26 Ekim’de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından, hipotermi geçiren iki evladımıza ilk müdahale yapıldı” dedi.

DÜNYA STANDARTINDA

Askerlerin üzerindeki giysinin mevsim koşullarına uygun olduğunu belirten Soylu, “Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı, dünya standartlarında, hatta birçok orduya da aynı standartta üretim yapan standartlar şeklinde elde edilmiştir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır.” diye konuştu.

CİDDİYETTEN UZAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına değinen Soylu, Kılıçdaroğlu’nun da olayın gerçekleştiği Tunceli Nazımiyeli olduğunu hatırlattı. Kılıçdaroğlu’na, orada terörle mücadele eden kahramanlara telefon açıp, “Allah sizden razı olsun.” deyip demediğini soran Soylu, “Bu kadar ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun bir anlayışı sadece laf olsun, beri gelsin diye ortaya koyan bir süreci maalesef bu dönem içerisinde hep beraber gördük. Bunun aynı zamanda bir cehalet tanımlamasını da yapmak lazım geldiğini burada paylaşmak isterim” dedi.