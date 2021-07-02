Orban'dan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye ''sömürgeci'' suçlaması

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 15:05 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 15:05

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Macaristan'da kabul edilen yasa nedeniyle geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde çok ciddi saldırılara maruz kaldığını ancak herkese gereken cevabı verdiğini söyledi.

Söz konusu yasa nedeniyle Macaristan'ın AB'den ayrılması gerektiği şeklinde açıklama yapan Rutte'yi sömürgeci gibi davranmakla suçlayan Orban, "Mark Rutte, kendisinin Macarlardan ahlaki olarak daha üst bir seviyede olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Macarların nasıl yaşaması, düşünmesi ve çocuklarını büyütmesi gerektiği konusunda fikir beyan etme hakkını kendinde görüyor." diye konuştu.

Orban, Batı Avrupa ülkelerinde sivil toplum kuruluşlarının, geleneksel aile modelinden farklı bir birlikte yaşama biçimini okullarda teşvik edebildiğini ama ülkesinin de arasında bulunduğu Avrupa'nın diğer kısmının buna karşı çıktığını savundu.

Rutte, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın, eş cinselliği pedofili ile karıştırdığını belirtip Macaristan'ın yasayı geri çekmesi, aksi takdirde AB'den ayrılması gerektiğini söylemişti.

- AB KOMİSYONU BAŞKANI VE 13 AB ÜLKESİ YASAYI KINADI

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, söz konusu yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın, eş cinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- YASANIN İÇERİĞİ

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasaya göre, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik eden" herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre, ayrıca televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.