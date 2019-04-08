'Organize ve planlı bir iş'

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı YSK’ye itiraz ettik. Büyükçekmece’de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var” ifadelerini kullandı. Yavuz, İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı basın toplantısında ise İstanbul’daki oy sayımına ilişkin son bilgileri aktardı.

FARK 16 442’YE DÜŞTÜ

İlçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken büyükşehre ilişkin geçersiz oy sayısının 315 bin 593 olduğunu hatırlatan Yavuz, “İlçe ve büyükşehir arasındaki geçersiz oy farkı 40 bin 734 oldu. Bana normal gelmiyor. Geçersiz oy sayımının yüzde 70’i bitti ve tüm oyların sayılmasına karar verilen ilçelerde de sadece yüzde 4’lük bir sayımın gerçekleşti. CHP tarafından ilk başta 29 bin 408 olarak açıklanan farkın 16 bin 442’e düştü. Demek ki arada 10 bin olsaydı çoktan öne geçmiştik” diye konuştu.

BUNUN ADI ŞAİBEDİR

Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinde “şaibe” iddialarını üzerine basa basa tekrar ederek, Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Yavuz, ilçe nüfus müdürlüğünden iki kişinin tutuklu olduğu olayda 7 bin 280 işlem yapıldığını söyleyerek “Bazı yerlerde seçmen kaydı olduğu için o yerdeki gerçek seçmen düşüyor. Bunun da sayısı 730. Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradan bize gelecek büyükşehir oylarını ne yapacağız? Bu şimdi usulsüzlüğün, şaibenin göstergesi değil de nedir? 2017’den itibaren sistemli şekilde yapılıyor ise aradaki farkın da bu kadar az olduğunu gördüğümüze göre bunun adına ne diyeceğiz? Sandık kurulu başkanlıklarıyla ilgili de usulsüzlükler tespit edildi. Büyükçekmece sandık kurulu başkanlıkları için verilen 3 bin 71 kamu görevlisinin listesinden 784 kişi alındı. Geri kalan 284 kişi ise dışarıdan yerleştirildi” diye konuştu.

Maltepe’de de mülki idarenin verdiği bin 544 kişilik listenin dışına çıkılarak 642 kişinin sandık başına yerleştirildiğini söyleyen Yavuz, “Listede olmayanlar var. Listede memur olmayanlar var. İl dışından olanlar, görev yapamayacak olanlar var. Belediye işçileri var. Bunun adı şaibe dir” dedi.

BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Sandık başlarında hiç normal olmayan kaydırmalar var” diyen Yavuz, AK Parti’nin yüksek olan oylarının alınıp direk CHP’ye yazıldığını, düşük oylarının ise başka partilere kaydırıldığını söyledi. Yavuz, “Sandığın başında bir şeyler oldu. Bu, en yetkili kişilerce yapılmış olabilir. Organize usulsüzlük, suistimal var. Birileri çok özel planlamış. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara’nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı. YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13’ünün reddedildiği öğrenildi. 12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.