Örgüt köşeye sıkıştı! PKK'nın kalbini sökecek harekat

12 Şubat 2021 Cuma 12:26 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:26

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyuldu Pençe-Kartal 2 Operasyonu'nun başladığı... Aslında yurt içi, Suriye ve Irak'ta hız kesmeden devam eden operasyonlar son dönemlerde biraz daha yavaş adımlarla ilerliyorken, bir anda gelen 'Gara' hamlesi son derece kritik bir süreci de beraberinde getirdi.

Kimi kaynaklara göre Türkiye, kendi sınırından bu kadar uzağa ilk kez askerini indirmişti... Gece karanlığında helikopterle bölgeye bırakılan özel kuvvet mensupları, ardından durmadan havalanan savaş uçakları ile herkesin aklında tek bir soru belirdi; Gara neden önemli?

TRT Haber'den Sertaç Aksan, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel'e bu soruyu yönelttti.

Erenel, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil ziyaretine dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere Akar o ziyaretin ardından "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek" demişti.

Bugün Gara'da atılan adımın o ziyaretlerle doğrudan bağı olduğunu vurgulayan Erenel, PKK'nın Barzani'ye bağlı Irak Kürdistan Partisi üyeleriyle çatışmanın eşiğine geldiğini, ABD'nin sürece müdahil olduğunu, Gara ve etrafında köylerin PKK kontrolünde kaldığı bilgilerini paylaştı.

GARA 'İKİNCİ KANDİL' ÖZELLİĞİNDE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kilometrelerce derinde son derece nitelikli bir operasyon icra ettiğini belirten Doç. Dr. Fahri Erenel, Gara'nın öneminin ne olduğunu "Terör örgütü için burası ikinci Kandil özelliğinde" tanımlamasıyla anlatıyor.

Gara'nın PKK'da kaldığı sürece hem Erbil'e bağlı peşmergelerin zorda kaldığını, hem de ilerleyen dönemde Türkiye'nin terörle mücadelesinde kimi sıkıntıların merkezi olacağını söyleyen Erenel, şöyle devam etti:

"Halihazırda burayı yeni bir Kandil olarak kullanıyorlar. Bu bölgeyi PKK'nın kontrol etmesi gelecek dönemde TSK'nın Sincar operasyonu için de risk teşkil eder. PKK kuzeye geçemiyor, Türkiye izin vermiyor, güneye gidemiyor Erbil ile gerginler... Bu nedenle sıkışıp kaldılar orada.

ABD ise tüm bu süreçte ilk başından bu yana pozisyonunu koruyor. Onların hedefinde Kürt koridoru kurmak var ve hattın herhangi bir sebeple kesilmesini asla istemiyorlar."

OLASI SİNCAR OPERASYONU İÇİN KRİTİK BİR YER

Kamuoyunda yakın zamana kadar Kandil'in konuşulduğunu hatırlatılan Doç. Dr. Erenel, mevcut durumda Kandil'de pek kimsenin kalmadığını, genel olarak Gara'ya güç yığıldığı bilgisini paylaşıyor.

"Bugüne kadar Gara hep havadan vurduğumuz yerdi, şimdi kara unsurlarımızı oraya indirdik" diyen Erenel, şunları söyledi:

"Koca bir dağ düşünün... Etrafıyla bağlantıları olan, farklı alanlara geçiş yaparken mutlaka bir şekilde yolunuz kesişen bir yer. Eğer Gara'da hamle yapamazsanız Sincar'ı kontrol edemezsiniz. Gara'yı alamazsanız örgütün lojistik kabiliyetini de tam anlamıyla boğamazsınız.

Türkiye'nin bu nedenlerle bilinçli bir şekilde Gara'yı hedef aldığı, bu sürecin peşmergelerle koordineli ilerlediği kanaatindeyim. Bugünden yarına bir sonuç mümkün olmaz ancak orta ve uzun vadede örgüt için çok büyük bir darbe olacak buradan alınan yenilgi."

PEŞMERGEYE DE BIRAKABİLİRİZ ÜS DE KURABİLİRİZ

Bu noktada Doç. Dr. Fahri Erenel'e "Türkiye, Gara'da tam kontrol sağladıktan sonra ne olacak?" sorusuna şu cevabı verdi: Bölgeye yakın yerlerde 20'ye yakın üssümüz var. Bence ilk etapta kontrol altına alacağız ve ilerisi için iki seçenekten birini tercih edeceğiz. Ya burayı peşmergeye bırakırız ya da bir üs kurup tamamen bizde kalmasını sağlayacağız.