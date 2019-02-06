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'Örgütlerin güvenli limanı olmayın'

Başkan Erdoğan, Çipras’ı Külliye’de kabul etti, “Yunanistan, FETÖ, PKK ve DHKP-C’li teröristlerin sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemelidir” dedi.

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Başkan Erdoğan, Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: 

DİYALOG ÖNEMLİ: Ülkelerimiz arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor. Biz dostlarımızla her türlü meselenin konuşmak suretiyle hal yoluna koyulabileceğine inanıyoruz. Yunanistan’da yaşayan soydaşlarımız ve Türkiye’deki Rum kökenli vatandaşlarımız bize göre birer ayrışma değil aslında işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için sağlam birer köprüdür. 

KIBRIS SORUNU: İçinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon, yol haritası belirlemelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği önceden net olmalıdır. Türkiye için Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi çözüm modeli olursa olsun bu zaruret gözetilmelidir. 

ORTAK TUTUM: Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemek durumundayız. Bu çerçevede Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Yaptığımız görüşmelerde FETÖ’cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. 

SORUNLARA MAHKUM DEĞİLİZ

Çipras ise sorunlara mahkum olmak niyetinde olmadıklarını belirterek, “Diyalogla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Geçmişin bazı önyargılarını bir kenara bırakarak ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız. Kıbrıs konusu da hem Rumların hem Türklerin lehine olacak bir çözüm olmalıdır”dedi.  Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askere ilişkin de Çipras,”Yargının aldığı kararlara saygı göstermek durumunda. Yunanistan’da darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Bu aşamada güvenlik işbirliğimizi güçlendirmek durumundayız” diye konuştu.  

AB SÖZÜNÜ TUTMALI

AB ile imzalanan 18 Mart Mutabakatı’nın  yeni göç akımları bakımından caydırıcı bir rol oynadığına dikkati çeken Erdoğan, “Türkiye geri kabul de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak AB tarafının anlaşmayı uygulanamadığını görüyoruz. AB başka vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’ndan doğan sorumluluklarını hayata geçirmeli” diye konuştu. 

Emine Erdoğan, Baziana’yı kabul etti  

Başkan Erdoğan’ın  eşi Emine Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın eşi Peristera Baziana’yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’nde kabul etti. Emine Erdoğan ve Peristera Baziana çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 

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