Örgütün ‘savunma hattı’ deşifre oldu

FETÖ’nün emniyet yapılanmasının kilit isimlerinden eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in hukukçu kızı Rabia Fitnat Yılmazer de terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, Rabia Fitnat Yılmazer’in örgütteki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı gerekçelere dikkat çekti. Mahkeme kararında Yılmazer’in Karkın Hukuk Bürosu’ndan Ataol Hukuk Bürosu’na danışmanlık ücreti adı altında 4 milyon 200 bin lira tutarında para aktarımı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanıcısı olduğu da kaydedildi. Söz konusu paranın, örgüt tarafından zarf içinde toplanan himmet paraları olduğu, bu paralarla FETÖ’nün 17 Aralık sonrası tutuklanan polislerini kurtarmak için harcandığı ortaya çıkmıştı.