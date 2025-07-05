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Politika

Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Kurum: İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve işyeri hasar aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki orman yangınlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve iş yer hasar aldı. 1 yıl içerisinde yeni yapıları teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ5 Temmuz 2025 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Kurum: İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve işyeri hasar aldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki orman yangınlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Şu anda yangınlar çerçevesinde vatandaşlarımızın hesabına 16 milyon lira yatırılmış bulunmakta. 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen bina sayısı bin 168'e ulaşmıştır. İzmir ve Bilecik'te 415 yapı hasarlı.

1 yıl içerisinde yeni yapıları teslim edeceğiz

Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Tüm birimlerimiz sahadadır. Çalışmalarımız 7/24 sahadadır.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • orman yangını

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