Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki orman yangınlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Şu anda yangınlar çerçevesinde vatandaşlarımızın hesabına 16 milyon lira yatırılmış bulunmakta. 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen bina sayısı bin 168'e ulaşmıştır. İzmir ve Bilecik'te 415 yapı hasarlı.

1 yıl içerisinde yeni yapıları teslim edeceğiz

Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Tüm birimlerimiz sahadadır. Çalışmalarımız 7/24 sahadadır.