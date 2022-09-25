Orta Doğu'dan Afrika Boynuzu'na... Mohan: Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Hindistan-Batı Asya Diyalog Merkezi (CIWAD) tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte "Şanghay İş Birliği Örgütü Zirvesi'nin Ardından Hindistan'ın Batı Asya'yı Yeniden Şekillendirmesi' konusu tartışıldı.

Etkinliğe Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Mumbai merkezli Asya Toplumu Politikası Enstitüsünden Dr. Raja Mohan konuşmacı olarak katıldı.

ORTA DOĞU'DAN AFRİKA BOYNUZU'NA... MOHAN: TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR

Mohan, Türkiye'nin son yıllarda bölgesinde ve uluslararası meselelerde aktif dış politikasıyla önce çıktığına işaret etti.

Türkiye'nin ABD'nin ortağı olduğunu ancak diğer yandan Rusya ile iyi ilişkiler geliştirdiğini belirten Mohan, "Türkiye, bölgesinde önemli bir ülke olduğunu, bağımsız rol oynayabileceğini de gösterdi. Bu konuda Türkiye'den öğrenebileceğimiz şeyler var." dedi.

Mohan, Hindistan ile Türkiye arasında iki ülkenin zaman zaman aynı ya da farklı düşündüğü konular olduğuna değindi.

Hindistan'ın eski Başbakanı Rajiv Gandhi'den bu yana uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcandığını dile getiren Mohan, "Bu yüzden bence yani Hindistan perspektifinden Türkiye'nin ne düşündüğüne bakmamız gerekiyor. Türkiye sadece Körfez'de değil, Orta Doğu'da kritik bir oyuncu. Tarihi Türk etkisiyle Kafkaslar'a, geçmişte Türkistan olarak adlandırılan Orta Asya'ya bakın. Türkiye, Afrika Boynuzu'nda siyaseti şekillendirme girişiminde bulunuyor." diye konuştu.

Mohan, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin Hindistan'ın çıkarına olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Hindistan arasındaki bütün farklılıkların üstesinden gelinemese de diğer devletlerle yürütülen ortaklıklar gibi ilişkileri geliştirmek için ortak zemin bulunabileceğini söyledi.

Mohan ayrıca bu doğrultuda Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve çeşitli toplantılar kapsamında yapılan görüşmelerin iyi bir başlangıç olabileceği görüşünü paylaştı.

TÜRKİYE- HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ YOĞUNLAŞIYOR



Türkiye ile Hindistan'ın son yıllarda ilişkilerinin giderek yoğunlaştığını kaydeden Bağcı ise bunda ikili ilişkilerin hem G-20 hem de ŞİÖ gibi uluslararası organizasyonlar kapsamında yakaladığı ivmenin etkili olduğuna işaret etti.

Bağcı, Hindistan-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha gelişeceğini düşündüğü belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Hindistan Başbakanı son yıllarda hiç olmadığı kadar yoğun görüştü. Yani ivme artıyor." dedi.

Bu süreçte Türkiye'nin Pakistan ve Hindistan ile ilişkilerini nasıl bir dengede götüreceği konusunun önem taşıdığına dikkati çeken Bağcı, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin geleceği açısından iyimser olduğunu vurguladı.

Bağcı, Hindistan'ın uluslararası alanda istikrar ve ekonomik kalkınmaya büyük katkıları olduğunu belirterek, Türkiye-Hindistan ilişkilerinin Türkiye'nin Pakistan ile ilişkilerinden dolayı daima sorun olduğuna dair bir söylem bulunduğunu ancak bu durumun değiştiğini söyledi.

ŞİÖ'nün Pakistan ve Hindistan'ın da ikili ilişkilerini ele alabileceği bir platform olduğunu dile getiren Bağcı, Türkiye'nin de bu platformdaki pozisyonuyla iki tarafın ilişkilerine katkıda bulunabileceğini ifade etti.