Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası’na konuk oldu. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Çavuşoğlu “Bu süreçte geç de olsa Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir” dedi ve şunları aktardı: Esasen bu süreçte Türkiye dünya kamuoyunun önünde sakin, aklıselim, sağduyulu, şeffaf, dirayetli bir tutum sergilemiştir. Bu olayın aydınlığa kavuşması için yapması gereken her şeyi yapmıştır ve bundan sonra da yapacaktır.

İŞ BİRLİĞİ YAPARIZ

Bakan Çavuşoğlu, “Diyelim ki Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir kuruluş ya da mahkeme soruşturma açtı. O zaman da biz tabii nasıl bugüne kadar iş birliği yaptıysak, elde edilen bilgilerin, bulguların verilmesi gibi uluslararası hukuk çerçevesinde gibi şeffaf bir iş birliği yaparız” diye konuştu.

Soruşturmada geç kalınmasının Türkiye’den kaynaklı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Biz daha olayın başında Suudi Arabistan’ın başkonsolosluk binasını, başkonsolosluk rezidansını, araçları dahil arama yapılması gerektiğini, yapmak istediğimizi karşı tarafa ilettik. Karşı taraf, ‘döneceğiz’ dedi ama geç döndüler. Cumhurbaşkanı’mız kralla görüştükten sonra işler daha da kolaylaştı” ifadelerini kullandı.

AYDINLATILMALI

“Biz şuana kadar herhangi bir ülkeyle bizdeki delilleri ve bilgi paylaşmadık” diyen Çavuşoğlu, ancak istihbaratlar arasında görüş alışverişi olabileceğini belirterek, “ABD’de kongre üyelerinden ve basın dünyasından bile ses ve tepkiler geliyor. Bazı ülkelerde görüyoruz ‘Suudi Arabistan’la ilişkileri bozamadan nasıl bu işi yürütebiliriz’ anlayışı da var. Bu da o ülkelerin kendi tutumudur. Ortada bir cinayet var. Bunun aydınlatılmasıdır. Hukuki bir süreçtir” dedi.

KISKANIYORLAR

Çavuşoğlu “İdlib Mutabakatı’nın ardından Türkiye’nin saygınlığı artmıştır. Son zamanlarda ‘küçük grup’ diye bir şey oldu. Bu grup Soçi ve Astana’daki adımları kıskanıyor. Biz İdlib Mutabakatı ile sadece insani bir dramı engellemedik, göç akımını durdurmadık, biz esasen siyasi çözüm için son bir fırsat penceresi açtık” ifadelerini kullandı.