Ortadoğu için iş birliği yapalım

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Konferans Salonu’nda düzenlenen YÖK-Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesi Tanıtım Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı.

MİRASI KORUMA

Oktay, programda yaptığı konuşmada, Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesisinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, YÖK öncülüğünde hayata geçirildiğini belirterek, bundan birkaç asır öncesine kadar medreseleri, kütüphaneleri ve rasathaneleriyle dünyanın bilim merkezinin Ortadoğu coğrafyası olduğunu ifade etti. Oktay, “Ne yazık ki sayısız tarihi değere ve kültürel mirasa sahip Ortadoğu coğrafyası savaşlar sebebiyle tahrip edilmektedir” dedi.

Oktay, “Ülkemizin üniversitelerinde yetişmiş mimarlar, Ortadoğu’yu gönül dünyasındaki estetik anlayışını eserlerine yansıtarak onaracak, tıp fakültelerimizde okumuş doktorlar açılan yaraları saracak. Akademik ilerlemede de ‘Umut Türkiye’dir’ diyerek ülkemizin üniversitelerinde eğitimlerine devam eden misafir öğrencilerimiz, yabancı araştırmacılarımız ve onların ortaya koydukları akademik üretim hepimizin zenginliğidir. Uluslararası toplumu, akademik camiayı, bilim insanlarını, bir kez daha Ortadoğu’da kaybolmaya yüz tutmuş ortak bilimsel mirasın korunması için işbirliği içinde olmaya davet ediyoruz diye konuştu.