'Ortak acılar düşmanlık değil dostluk üretmeli'
Başkan Erdoğan, Çanakkale’nin tüm toplumlara yaşanan ortak acıları yeni düşmanlıklar üretmenin değil, dostluğun, barışın aracı olmasını gösterdiğini belirterek “Tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anzak Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Çanakkale Kara Savaşları’nın 104. yıl dönümünde, bu topraklarda vatanlarını ve şereflerini savunan yüz binlerce askeri, şehitleri ve gazileri rahmetle yaddederek “Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil, dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum. Anzak Günü münasebetiyle ülkemizde bulunan misafirlerimiz aracılığıyla tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
BARIŞ İÇİN SORUMLULUK
“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analara verdiği ‘Evlatlarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuştur’ mesajına hep birlikte sahip çıkıyoruz.Bu noktada yeni nesillere düşen görev Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan dostluk mesajına sahip çıkmaktır. Yeni savaşların yaşanmaması, gelecek nesillerin barış dolu bir dünyada yaşayabilmeleri için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, etkinlikler dolayısıyla ülkemizde bulunan misafirlerimizi ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
Barroso’yu kabul etti
Başkan Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu kabul etti. Külliye’de gerçekleşen kabul 1 saat sürdü. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
4 büyükelçi güven mektuplarını sundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 4 ülkenin büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan’a önce Dominik’in Ankara Büyükelçisi Elias R. Seruelle’e güven mektubunu sundu. Büyükelçi Seruelle’nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan ardından Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro’yu kabul etti. Büyükelçi Mastropietro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Mastropietro’nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı için poz verildi. Erdoğan Arjantin elçisinin ardından Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev’i de kabul etti. Büyükelçi Omuraliev, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Omuraliev’in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan’ın kabullerinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Külliye Protokol Müdürü Alparslan Acarsoy da hazır bulundu.
Erdoğan’dan TRT’ye geçmiş olsun telefonu
Başkan Erdoğan, TRT World’ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’le görüşerek, bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan’ın, TRT World’ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’le telefonda görüştüğü belirtildi. PKK yandaşı bir grubun TRT World’ün Londra merkezine yönelik saldırısıyla ilgili bilgi alan Erdoğan’ın, İbrahim Eren ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Terör örgütü PKK yandaşı bir grup önceki gece TRT World’ün Londra merkezine saldırdı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup yaklaşık 50 terör örgütü yandaşı binanın lobisini yaklaşık bir saat süreyle işgal etmişti.
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