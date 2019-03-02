'Ortak akılla yöneteceğiz'
31 Mart akşamı hem Büyükşehir’de hem de Pursaklar’da Cumhur İttifakı’nın destan yazacağını söyleyen Başkan adayı Yılmaz “İlçemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini biliyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesi artacak” dedi.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Yılmaz’ın havalimanı metrosundan millet bahçelerine, aşevinden şehir müzelerine, engelli dayanışma merkezinden sanayi sitesine toplumun her kesimini ilgilendiren önemli projeler dikkat çekiyor. Ortak akılla ilçeyi yönetip, herkesin gönlüne gireceklerini belirten Yılmaz “31 Mart akşamı hem Büyükşehir’de hem de Pursaklar’da Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazacağız. İhtiyaçları ve talepleri biliyoruz. Bunun için hem ilçe belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Hükümetimizle birlikte yapmayı planladığımız projelerimiz ulaşımı rahatlatacak. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini arttıracak. Bizler de bu hizmet yarışında bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan adayı Yılmaz, hazırladığı projeleri şöyle anlattı:
KÜLTÜREL PROJELER
Ata sporlarımızı günümüze taşımak ve hemşerilerimizin de bu sporları yapmasını sağlamak için Okçuluk ve Binicilik Parkı yapacağız. Hemşerilerimizin asker uğurlama, kına gecesi, nişan merasimi, sünnet töreni, mevlit ve taziye gibi merasimlerini yapabilmeleri için köy ve mahalle konakları inşa edeceğiz. İslam alimlerinin icatları ve bilim tarihine olan katkılarını sergileyeceğimiz İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi kuracağız. Kültürel ve tarihi mirası yaşatmak için Butik Müze, şehrimizin sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik zenginliğini tanıtacağımız Pursaklar Şehir Müzesi yapacağız, Aile, Çocuk ve Gençlik Eğitim Akademisi açacağız. Okumaya teşvik etmek için Kitap Kafe yapacağız.
ENGELSİZ İLÇE
Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, engelleri ortadan kaldırmak için Engelliler Dayanışma Merkezi açacağız. Çocuk Trafik Eğitim Uygulama Pisti oluşturacağız. Eğlenerek öğrenme metoduyla anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri için merak duygularını geliştirecek, keşfetme kabiliyetlerini arttıracak Eğlenceli Kültür Sanat ve Bilim Merkezi kuracağız.
İSTİHDAM OLUŞTURULACAK
Aromatik tıbbi bitkiler araştırma eğitim satış merkezi, yenilenebilir enerji, bebek emzirme bakım merkezleri, çok amaçlı semt pazarları, çok amaçlı semt spor sahaları, cenaze ve defin işlemlerinin geliştirilmesi, atık geri dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi, akıllı yeraltı çöp konteynerlerin çoğaltılması, Pursaklar istişare ve halk günleri gibi çok sayıda projeyi hayata geçireceğiz. Bu projeler aynı zamanda binlerce istihdam da sağlayacak.
HAVALİMANI METRO PROJESİ
Pursaklar ve Saray Giriş Yollarının yapılması, Karacaören TOKİ Çevre Yolu Bağlantısı, Esenboğa Metro Projesi ile ulaşımdaki sıkıntıları gidereceğiz. Pursaklar Modern Sanayi Sitesi, Pursaklar Yöresel Ürünler Pazarı, Gümüşoluk Göleti Rekreasyon Projesi, Karaköy Millet Bahçesi, Macera Ormanı Masal Şehri, Altınova Tabiat Parkı, Tohum Eleme ve İlaçlama Tesisi gibi önemli projeleri ve yatırımları ilçemize kazandıracağız. Pursaklar’daki mania hattı sorununu da çözüp hemşerilerimizin mağduriyetini gidereceğiz.
ÜCRETSİZ SICAK YEMEK
Wi-fi uygulamasını daha da yaygınlaştırarak, teknolojinin imkânlarını arttıracağız. Mevcutta olan bir adet kaykay pistine ek yapılacak. Su oyunları eğlence parkı yapacağız. Öğrencilerimizin çevreyi anlamasına yardımcı olacak Yeni Nesil Ekolojik Okul ve Sera Projesini hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi ailelere yılın on iki ayında her gün sıcak yemek servisi sunacağımız ‘Pursaklar Belediyesi Aşevi’ projesini hayata geçireceğiz.
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