'Ortak akılla yöneteceğiz'

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, yerel seçimler için hazırladığı projelerini Star Gazetesi’ne anlattı. Yılmaz’ın havalimanı metrosundan millet bahçelerine, aşevinden şehir müzelerine, engelli dayanışma merkezinden sanayi sitesine toplumun her kesimini ilgilendiren önemli projeler dikkat çekiyor. Ortak akılla ilçeyi yönetip, herkesin gönlüne gireceklerini belirten Yılmaz “31 Mart akşamı hem Büyükşehir’de hem de Pursaklar’da Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazacağız. İhtiyaçları ve talepleri biliyoruz. Bunun için hem ilçe belediyesi olarak hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Hükümetimizle birlikte yapmayı planladığımız projelerimiz ulaşımı rahatlatacak. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini arttıracak. Bizler de bu hizmet yarışında bayrağı daha da yukarı taşımak için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan adayı Yılmaz, hazırladığı projeleri şöyle anlattı:

KÜLTÜREL PROJELER

Ata sporlarımızı günümüze taşımak ve hemşerilerimizin de bu sporları yapmasını sağlamak için Okçuluk ve Binicilik Parkı yapacağız. Hemşerilerimizin asker uğurlama, kına gecesi, nişan merasimi, sünnet töreni, mevlit ve taziye gibi merasimlerini yapabilmeleri için köy ve mahalle konakları inşa edeceğiz. İslam alimlerinin icatları ve bilim tarihine olan katkılarını sergileyeceğimiz İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi kuracağız. Kültürel ve tarihi mirası yaşatmak için Butik Müze, şehrimizin sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik zenginliğini tanıtacağımız Pursaklar Şehir Müzesi yapacağız, Aile, Çocuk ve Gençlik Eğitim Akademisi açacağız. Okumaya teşvik etmek için Kitap Kafe yapacağız.

ENGELSİZ İLÇE

Hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, engelleri ortadan kaldırmak için Engelliler Dayanışma Merkezi açacağız. Çocuk Trafik Eğitim Uygulama Pisti oluşturacağız. Eğlenerek öğrenme metoduyla anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise öğrencileri için merak duygularını geliştirecek, keşfetme kabiliyetlerini arttıracak Eğlenceli Kültür Sanat ve Bilim Merkezi kuracağız.