Ortak hareketle çözülemeyen sorunlar olmaz

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Malatya’da ‘Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 81 ilde insan hakları konusunda eğitim çalışmaları başlattıklarını söyledi. Usta, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarının olduğunu belirterek, “Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak. 2002 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar insan odaklı” dedi.

YETER Kİ BERABER OLALIM

Tarımdan, sağlığa ve sanayiye kadar her alanda yaptıkları işin aslında insana hizmet ve insan hakkı olduğuna dikkati çeken Usta, “Biz bunları bir lütuf olarak görmüyoruz. 17 yıllık iktidarımızda yaptığımız her işin ve hizmetin insanımız hak ettiği için yapıldığına inanıyoruz. İnsan hakları konusunda ortak söylemler belirler ve bunlar üzerinden ortak hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum. Yeter ki bir, beraber olalım, birbirimizin fikirlerini, görüşlerini önemseyelim.Türkiye artık imrenilen bir ülke konumunda. O yüzden Türkiye umut ve gelecek vadeden bir ülke. Herkesin gözünü üzerine diktiği ve burada olanın tüm dünyayı etkilediği bir dönemdeyiz” diye konuştu.