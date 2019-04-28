'Ortak paydamız teröre ve işgale karşı koymaktır'

AK Parti’nin 28. İstişare ve Değerlendirme toplantısını teşkilat ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasında hem ülke, hem de dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. “Her seçim bir imtihandır, bir mücadeledir, bir muhasebe vesilesidir” diyen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı başarıyla verdiklerinisöyledi.

SONUNA KADAR TAKİPTEYİZ

Cumhur İttifakı olarak ortaya konan başarıdan dolayı MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ve tüm MHP’lilere teşekkür eden Başkan Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptali konusunda yapılan itiraz süreçlerine de dikkat çekti. Erdoğan, “YSK tarafından değerlendirilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci de sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Türkiye fotoğrafı içinde İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerler olarak öne çıktı. Biz İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik. Tam tersine seçimi kazandıkı” ifadelerini kullandı.

SALDIRMASI TRAJİKOMİK

CHP’nin, geçmiş seçimlerde hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde halk oylamasını iptal ettirmek için AYM’ye başvurduğunu belirten Erdoğan şunlara söyledi: “Hızlarını alamayıp seçim sonuçlarını AİHM’e kadar götürmüşlerdir. CHP’nin, bu hukuk tanımazlığı hem AYM’de, hem de AİHM’de karşılık bulamamıştır. Aynı CHP’nin, itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. İstanbul’da AK Parti’nin yürüttüğü itiraz süreci sonucunda 15 bine yakın oy gasp edilmekten kurtarıldı. Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Memur sıfatıyla orada olması gerekirken bir çok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur, bugüne kadar görülmüş bir şey değildir. İş Bankası, Garanti Bankası, Fiba Bank gibi bu bankaların binlerce mensubu memur gibi görev almıştır” dedi.

“İçimize sinse de sinmese de YSK’nın kararına uyacağız” diyen Başkan Erdoğan, “Son günlerde, AK Parti aslında umudunu kesti yönünde söylentiler dile getirildi. Artık bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz. Hakkımızı tüm hukuki verilere dayalı olarak arayacağız” diye konuştu.

DEMİRİ SOĞUTMA MESAJI

Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası yaptığı, “Türkiye ittifakı” ve “demiri soğutmak” çıkışına ilişkin detayları da konuşmasında açarak, şunları söyledi: “Seçim dönemlerinde siyasi rekabet kızışır, tansiyon yükselir, söylemler keskinleşir, ancak bizim siyasi kültürümüzde sandıklar kapanırken seçim dönemi de geride bırakılır. İcraat döneminin dinamikleri farklıdır. Millete hizmet yoluna hasredilir. Biz kızgın demiri soğutalım çağrımızla bu ince noktaya dikkat çektik. Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Ne zaman içimize kapanmış birbirimizle kavga etmişsek kaybetmişiz. Gün, bir olmak, birlik olma, kardeş olma günüdür. Gün 82 milyon olarak tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenme günüdür.” AK Parti’nin “Rabiası”nı kabul eden herkesin “Türkiye” ortak paydasında buluşmasını arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, Cumhur İttfakı’nın, bu ortak paydanın lokomotifi, itici gücü olduğunu belirtirken, “Zihnini ve gönlünü terör örgütüne vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz. Bu kutuplaşma, Türkiye ortak paydası ile terör örgütü safında buluşanların kutuplaşmasıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmiyor, tanımıyoruz. Ülke olarak böyle bir kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur” çağrısında bulundu.

EĞİLİP BÜKÜLMEYEYECEĞİZ