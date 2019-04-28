'Ortak paydamız teröre ve işgale karşı koymaktır'
Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası yaptığı ‘Türkiye ittifakı’ çağrısını yineledi: Zihnini terör örgütlerinin ve dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz. Gün 82 milyonun, duvarın tuğlaları gibi kenetlenme günüdür.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti’nin 28. İstişare ve Değerlendirme toplantısını teşkilat ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasında hem ülke, hem de dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. “Her seçim bir imtihandır, bir mücadeledir, bir muhasebe vesilesidir” diyen Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde bu imtihanı başarıyla verdiklerinisöyledi.
SONUNA KADAR TAKİPTEYİZ
Cumhur İttifakı olarak ortaya konan başarıdan dolayı MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ve tüm MHP’lilere teşekkür eden Başkan Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptali konusunda yapılan itiraz süreçlerine de dikkat çekti. Erdoğan, “YSK tarafından değerlendirilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci de sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Türkiye fotoğrafı içinde İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerler olarak öne çıktı. Biz İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik. Tam tersine seçimi kazandıkı” ifadelerini kullandı.
SALDIRMASI TRAJİKOMİK
CHP’nin, geçmiş seçimlerde hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde halk oylamasını iptal ettirmek için AYM’ye başvurduğunu belirten Erdoğan şunlara söyledi: “Hızlarını alamayıp seçim sonuçlarını AİHM’e kadar götürmüşlerdir. CHP’nin, bu hukuk tanımazlığı hem AYM’de, hem de AİHM’de karşılık bulamamıştır. Aynı CHP’nin, itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. İstanbul’da AK Parti’nin yürüttüğü itiraz süreci sonucunda 15 bine yakın oy gasp edilmekten kurtarıldı. Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Memur sıfatıyla orada olması gerekirken bir çok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur, bugüne kadar görülmüş bir şey değildir. İş Bankası, Garanti Bankası, Fiba Bank gibi bu bankaların binlerce mensubu memur gibi görev almıştır” dedi.
“İçimize sinse de sinmese de YSK’nın kararına uyacağız” diyen Başkan Erdoğan, “Son günlerde, AK Parti aslında umudunu kesti yönünde söylentiler dile getirildi. Artık bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz. Hakkımızı tüm hukuki verilere dayalı olarak arayacağız” diye konuştu.
DEMİRİ SOĞUTMA MESAJI
Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası yaptığı, “Türkiye ittifakı” ve “demiri soğutmak” çıkışına ilişkin detayları da konuşmasında açarak, şunları söyledi: “Seçim dönemlerinde siyasi rekabet kızışır, tansiyon yükselir, söylemler keskinleşir, ancak bizim siyasi kültürümüzde sandıklar kapanırken seçim dönemi de geride bırakılır. İcraat döneminin dinamikleri farklıdır. Millete hizmet yoluna hasredilir. Biz kızgın demiri soğutalım çağrımızla bu ince noktaya dikkat çektik. Terör, güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin bekasına yönelik tehditleri 82 milyon olarak hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Ne zaman içimize kapanmış birbirimizle kavga etmişsek kaybetmişiz. Gün, bir olmak, birlik olma, kardeş olma günüdür. Gün 82 milyon olarak tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenme günüdür.” AK Parti’nin “Rabiası”nı kabul eden herkesin “Türkiye” ortak paydasında buluşmasını arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, Cumhur İttfakı’nın, bu ortak paydanın lokomotifi, itici gücü olduğunu belirtirken, “Zihnini ve gönlünü terör örgütüne vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz. Bu kutuplaşma, Türkiye ortak paydası ile terör örgütü safında buluşanların kutuplaşmasıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmiyor, tanımıyoruz. Ülke olarak böyle bir kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur” çağrısında bulundu.
EĞİLİP BÜKÜLMEYEYECEĞİZ
“Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda milletimizden daha büyük bir sevda tanımıyoruz” diyen Erdoğan, “Bunun için sırtını terör örgütlerine dayayanlar bizi anlayamaz, ikbalini siyaset mühendisliklerinde örenler bizi göremez. Türkiye karşıtı mücadelenin figüranı olanlar bizim mücadelemizi anlayamaz. Eğilmeyecek bükülmeyeceğiz, zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş bu fırsatçılar bu meydanı bırakmayacağız” dedi.
PKK İLE ANLAŞIP, ÇUBUK'A GİDECEKSİN
“Birileri iftira, yalan, çarpıtma, hırslarıyla ülkemizi kısır gündemlere hapsetmenin gayreti içindedir” diyen Başkan Erdoğan, CHP zihniyetinin, Çubuk’taki şehit cenazesinde yaşanan müessif hadiseyi çığırından çıkarmaya çalıştığına dikkat çekerek, sadece bununla kalmayıp, şehitlerin yakınlarına ve hem Hükümete, hem AK Parti’ye hakarete vardırdıklarını vurguladı. Şehitlerin ruhları için Fatiha okuyan Erdoğan, şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, şöyle seslendi: “Seçim sürecinde kendini PKK’nın güdümünden kurtaramamış, PKK ile işbirliği yapanların, daha dikkatli, özenli hareket etmek zorunda olmaları gerekir. Acaba buraya gitmek ne getirir, ne götürür. Çünkü bu şehit, senin işbirliği yaptığın o PKK’nın canavarlarının alçakların siyasi görüntüsü olan o HDP ile işbirliği yaptın. Bunu söylemeyelim mi, bunu yutalım mı? Benim Mehmedimi şehit edenlerin siyasi görüntüleriyle işbirliği yapacaksın, bunu yutalım. Yutmayacağız arkadaşlar bunları söyleyeceğiz. Dağ ile anlaşacaksın, el tutacaksın. Dağ sana talimat verecek. Ve sen onlarla dayanışma işbirliği içinde olacaksın ondan sonra kalkıp Çubuk’a gideceksin şehidimin cenazesine. Yahu sen Çubuk’taki vatandaşımı hiç düşünmeyeceksin. Siyasi istismar vesilesi haline getirmenin anlamı yok. Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun şehit için değil. Biz hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını istemeyiz. Ancak geçmişte AK Parti’lilerin uğradığı benzer saldırılar karşısında Kılıçdaroğlu’nun tavrını hatırlayın.”
AB MESAJI: İSTEMİYORUZ DEYİN İŞİ BİTİRİN
Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileriyle de ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, AB’ye, “istemiyorsanız bitirin” mesajını net şekilde verdi. Erdoğan, “Türkiye’nin, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi veya sonlandırılması konusunda atılacak adım varsa bunu yapacak AB’dir. Beğenmiyor musunuz, ‘artık biz yolları ayırıyoruz’ deyin bitirelim. Bize bir faydanız yok. Sürekli önümüzü kesiyorsunuz, sudan bahaneler ortaya koyuyorsunuz. Hala bizi oyalama taktiği yapıyorlar. Vize meselesinde aynı şeyi, gümrük birliğinde aynı şeyi yapıyorlar. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini sabırla beklemeye devam ediyoruz, ama bir yere kadar” dedi.
AMERİKA’YA S 400 TEPKİSİ: BİZ NE DİYORUZ O ÖNEMLİ
Amerika’nın Suriye’de yaptıkları ve Türkiye’nin almak istediği S 400’ler konusundaki tavrına da konuşmasında yer veren Başkan Erdoğan, ABD’ye şu sözlerle yanıt verdi: “S 400 ciddi görüş ayrılığı içindeyiz. Amerika’nın ısrarla bölücü terör ile birlikte hareket emesi, güveliğimizi artırmaya dönük tasarruflarımıza karşı çıkmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Kim ne derse desin, Ülkemizin istiklali ve istikbali bizim için önemlidir. Kim ne derse desin S 400 ve güvenlik tahkimatını yapmayı sürdüreceğiz. Şu şunu demiş, o öyle demiş hepsi bir kenara. Biz ne diyoruz o önemli.”
BAY MACRON BU iŞLER SENi KURTARMAZ
Konuşmasında dış politikadaki gelişmelere de yer veren Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’un, “Büyük felaket” diye nitelemesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ermeni tehciriyle ilgili değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, bu konunun tartışılacağı yerin ülke parlamentoları olmadığını bir kez daha vurgularken, Türkiye’nin geçmişten bu yana, arşivelerin tarihçilere ve bilim insanlarına açılması önerisinin hiçbir şekilde dikkate alınmayışına işaret ederek şunları söyledi: “Türkiye’nin utanacak bir geçmişi yoktur. Ortada bir mağdur varsa o da insanımızdır” diyen Başkan Erdoğan, .Biz baştan beri söyledik, gelmiyorlar. İşlerine gelmiyor.Onun için yalan dolan şeylere iriyorlar. Bunun dışındaki her söylemi, her mesajı, reddediyoruz. Ermeni tehciri ne bir soykırımdır, ne de büyük felakettir. Sadece bir asır öncesinin gerçekten sıkıntılı döneminde yaşanmış acı bir olaydan ibarettir. Macron, bu işleri bilmiyor. Bay Macron bu işler seni kurtarmaya yetmeyecek. Önce siyasette dürüst olmayı öğren. Siyasette dürüst olmadığın için de kaybedeceksin. Ermeni meselesinde takındığın tavır doğru değil. Soykırım kavramı kullanılarak itham edilemeyecek tek ülke Türkiye’dir.”
BiZiM iŞiMİZ VAR, LÜTFEN YOLUNUZA
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının önemli bir mesajını da parti içinden yürütülmeye çalışılan muhalif hareket oluşturdu. Erdoğan, “Ne yazık ki biz dışarıyla bir mücadeleyi verirken içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim” diyerek, parti içinden yükseltilmeye çalışılan muhalefet çıkışlarına işaret etti. Bunun, Habil ile Kabil’e kadar uzanan insanlıkla başlayan bir süreç olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Şimdi de belli seviyelere gelen, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur cinsten değildir. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler, bütün seçim çalışması boyunca bu adamlar neredeler ya? Efendim ben beğenmedim. Sen beğenmeyebilirsin. Herkesin beğeneceği isimleri bulma başarısını ne zaman gösterdik ki bugün göstereceğiz. Nerede neler döndüğünü de hepsini biliyoruz.”
SEÇİM ÇALIŞMALARI
Başkan Erdoğan, teşkilatlara ve belediye başkanlarına, “Birileri sizleri hep rahatsız etmek isteyebilir. Unutmayın fitne bugün başlamadı. Fesat yeni başlamadı. Tarihi çok eski, fitne, fesat unsurları böyle bir güçlü yapıyı tahrip etmek üzere hep yollarına devam edeceklerdir. Parti içinden gelebilecek fitne hareketlerine karşı teşkilatları uyarıyorum. Bunlar hep içinizden çıkan birileri olacaktır. Kapınıza dayandıkları zaman verilecek cevap şu olmalıdır: “Bizim işimiz var, lütfen yolunuza.”
TELEFONUNUZ 24 SAAT AÇIK OLACAK
Erdoğan, belediye başkanlarına özellikle “telefonlarınız 24 saat açık olacak” talimatı vererek, şu uyarılarda bulundu: “Planlı belediyecilik olmazsa olmaz. Rotası olmayan gemi gibi rast gele savrulmaya mahkumdur. Ben telefonumu 24 saat açık tutan birisiydim. Siz de telefonlarınızı 24 saat açık tutacaksınız. İsraf etmeyin. Denetimin olmadığı yerde keyfilik de, kötü alışkanlıklar da kendisine yer bulabilir. Hiç birimiz bulunduğumuz makamların hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Hizmet gayesinin olduğu yerde kibir, büyüklenme, tepeden bakma, insanları hakir görme, uzak tutma kesinlikle söz konusu olamaz. Makamında, aracında, yolda çarışda, pazarda etrafına korumalarla kendi ekibiyle duvar ören belediye başkanı olamaz. Bu sayılar haddinden fazla oluyor. Halkla ilişkisini kesen başkanla biz de ilişkimizi keseriz.”
BELEDİYELERDEN İŞÇİ KIYIMLARI BAŞLAMIŞTIR
‘Bakın şu anda CHP’li kabul edilebilecek belediyelerde hemen işçi kıyımları başlamıştır’ diye Erdoğan, “Sen diyorsun ki, hangi partiden olursa olsun kimse bizim kazandığımız belediyelerde işlerinden atılmayacaktır diyorsun. E ne oldu? Şu anda atılıyor, kapıya konmaya başladılar. Hani nerede müdahalen? asgari ücret ilan ediyorsun. Ne asgari ücreti ya, biz ilan ettik. Kimi aldatıyorsun?” dedi.
GOLAN TEPELERİ SURİYE’NİNDİR
“Golan tepeleri, Suriye’nindir İsrail’in değil” diyen Başkan Erdoğan, “İsrail bir işgalci yapılanmadır. Maalesef gücünü de gördüğünüz gibi Amerika’dan alıyor. Tek başımıza kalsak dahi, Kudüs’ün ve Filistinlilerin haklarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Son dönemde Libya, Sudan ve Cezayir’de olaylar arttı. Libya, karanlık senaryoların yeni perdelerinin sahnelendiği bir yer. Libya’yı yeni Suriye’ye dönüştürmek isteyenlere kursaklarında bırakmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.
ERDOĞAN BAŞKANLARLA TEKE TEK GÖRÜŞÜYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın yerel yönetimlerde hizmetlerin vatandaşın istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler olmasına büyük önem verdiğini vurgulayarak tüm belediye başkanlarıyla teke tek görüşeceğini söyledi. Toplantıda, belediyelerin vaatleri ve projelerin takibine imkan sağlayacak, “Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi” uygulama da tanıtıldı.
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