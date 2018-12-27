Ortak tehdide ortak duruş

Star Gazetesi’nin kent kent dolaşarak tüm Türkiye’ye bu etkinlikleri yayarak yapmak istediği ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın ana sponsorluğunu üstlendiği ‘Star Şehir Buluşmaları’ toplantısı Kocaeli’nde devam etti. Star yazarı Selim Atalay’ın moderatörlüğünde Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile Star yazarları Sevil Nuriyeva İsmayılov ve Resul Tosun Kocaeliler ile bir araya geldi. Kocaeli Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını Kocaeli Belediye Başkan vekili Zekeriya Özak Yaptı. Yoğun ilgi gören toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile çok sayıda izleyici katıldı.

SALDIRI HEP İÇERİDEN

Star Yayın Yönetmeni Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum itibarıyla Osmanlı’dan günümüze hem dışarından hem de içerden maruz kaldığı saldırılara dikkat çekerek, ortak tehdide karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini anlattı: Doğunun ve batının ekonomik, siyasi; her türlü menfaatlerinin kesiştiği bir noktadayız. Düşmanı çok olan bir bölgedeyiz. Son dönemlere bakıldığı zaman dışarıdan yapamayanların içerden yıktığını görürsünüz. Çanakkale’deki gibi cephede değilse bile içerde görülmeyen bir istiklal mücadelesi veriyoruz ve yine yedi düvele karşı savaşı savaşıyoruz. Son dönemde içeride bir takım fitneler ve karışıklıklar çıkararak neticeye ulaşabileceklerini düşünmüşler. 15 Temmuz’un da yedi düvelin maskeli bir işgal girişimi olduğunu görüyoruz.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Görüşümüz ne olursa olsun iktidar kim, muhalefet kim buna bakmadan hep berber bu tehlike ve tehditlere karşı koyabilmemiz ortak duruş sergilememiz lazım. Ancak Ülke menfaatlerine karşı olanlar bir maske bulmuş. Birçok kesimi bir araya getirecek ortak bir düşman bulmuşlar kendilerine ‘Erdoğan düşmanlığı…’ Ben kesinlikle bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sağcısı, solcusu, DEAŞ’ı, PKK’sı, FETÖ’sü, dışarıda ve içerideki uzantılarının tamamı Erdoğan düşmanlığı üzerinde birleşmişler, bunu kaldırdığınız zaman Türkiye düşmanlığı çıkıyor.

Millet liyakat için Erdoğan diyor

Star Gazetesi yazarı Resul Tosun “Her şeyden önce yöneticini insan olmasını önemseriz. O insanın adil olmasını önemseriz. Adaletin faydası, semeresi, meyvesi kalıcı ve uzun ömürlüdür. Adil olan şahıs inancı, dili ve dini ne olursa olsun, zulmünde cezası sahibi hangi dinden olursa olsun hem hayatında hem de ukbada karşısına çıkacaktır” dedi. Tosun konuşmasına şöyle devam etti: Seçmen olarak adaylardan beklediğimiz şehrimizde hangi partiye mensup olursa olsun adayın bize hangi hizmeti getireceğini işitmemiz ona göre değerlendirmemiz gerekir. Yok, eğer işi ideolojik bir kavgaya götürürseniz bu belediyeler başka seçme yarışı olmaz bu ideolojilerin çarpışması olur. Mesleğim icabı ömrümün yarısı Avrupa’da geçti. Avrupa’dan İstanbul’a geldiğimde içim kararırdı. Pırıl pırıl şehirlerden çer çöp dolu şehirlere gelirdik. Şimdi oralardan buralara gelince içimiz açılıyor. İstanbul belediye başkanlığını da sayarsak Recep Tayyip Erdoğan 24 senedir girdiği her seçimi kazanıyor. Ona oy verelerin hepsi ne Refah döneminde Refahçı idi nede Ak Parti döneminde Ak Partiliydi. Oy verenlerin önemli bir kısmı Tayyip Erdoğan’da liyakat ve ehliyet gördüğü için onda yönetimin kalite ve lezzetini gördüğü için onun fikrinde olmasa da ona oy verdiler.”

Dünya’ya sözü olan Türkiye var

İçeride bir sürecin ihyası ve inşası varsa bunun dışarıdaki gelişmelerden bağımsız olmadığını ifade eden Star Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov “Bu gün insan odaklı politikalar üreten ve dünyaya bir şeyler söyleyen bir Türkiye var. Dünyada olup bitene baktığımızda Türkiye’den istenilen şeyin ve Türkiye yönelik saldırıları doğu okumamızın ne kadar şart olduğunu anlarız” dedi. Nuriyeva, sözlerini şöyle sürdürdü: Uzun zamandır Türkiye’nin içinde inşa edilen şeyin esas mahiyeti; hem dini hem de tarihsel olarak omzunda tarihsel bir misyon olan olguların içerisini boşaltılmasına yönelik hamleler olduğunu görürüz. 15 Temmuz da önümüze çıkan dehşetli vakıanın hangi argümanların eseri olduğunu gördük. O gün muazzam (sözde) İslam’ı bayrak edinerek içini boşaltmış bir yığın şeref yoksunu insanlarla karşılaştığımızı unutmamalıyız.

Hüseyin Aksoy Kocaeli Valisi