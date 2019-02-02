Örtü kalktı şer ittifakı ortaya çıktı

CHP’nin HDP oyları için Danıştay’ın andımız kararına bile parti tabanının aksine sessiz kalarak izlediği strateji adım adım gerçekleştirildi. HDP ile gizli bir ittifak görüntüsü veren CHP, tavrını daha açık hale getirdi.CHP, EMEP, HDP, ÖDP, Halkevleri, DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendika şubeleri, TMMOB, TTB, Mersin Barosu, Emek ve Demokrasi Platformu olarak bir çatı altında buluştu.

Platform, geçtiğimiz günlerde yerel seçimle ilgi bir deklarasyon yayımlayarak, sahadaki işbirliklerini somut hale getirdiklerini kamuoyuna duyurdu. Platform adına hazırlanan ‘Yerel yönetimler Bildirgesi’ni imzalamak için düzenlenen basın toplantısına, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, HDP Mersin İl EŞ Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Platformun bildirgesinde, Cumhur İttifakı’nı Mersin’de yenilgiye uğratmak için birleştikleri de ilan edildi.

İTTİFAK ORTAYA ÇIKTI

Parti kulisleri, örtülü ittifakın açığa çıkmasının ardından yeniden hareketlendi. Mersin’de CHP ile HDP’nin ittifakının sadece büyükşehir belediye başkan adaylığında CHP’nin adayının desteklenmesi şeklinde olmayacağı, CHP’nin, Akdeniz ve Toroslar Belediye Başkan adaylıklarının da HDP’ye bırakacağı konuşuluyor. CHP’nin, bu iki ilçede aday göstermeyerek ittifakın gereğini yerine getireceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

ÜÇ İLDE DESTEK

CHP’nin, HDP’ye güçlü olduğu Akdeniz ve MHP’de olmasına rağmen iddialı olmayı hedeflediği Toroslar Belediyelerini bırakarak, Büyükşehir Belediyesini garantilemeyi hedeflediği belirtiliyor. HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde “İstanbul, Adana ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldık” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama, İP-HDP-CHP arasında kurulan şer ittifakını açık eden ilk açıklama olmuştu. Açıklama sonrasında İP’ten kopmalar yaşanmıştı.

İP KANDİL'İN İTTİFAKINA RAZI OLDU

Genel seçimlerde CHP’ye destek açıklaması yapan PKK yerel seçimlerde de aynı senaryoyu uygulamaya soktu. Kamuoyu önünde resmi olarak açıklanmasa da CHP-İP ittifakının yanında yer alan HDP’ye destek PKK’dan geldi ve İP’te bu ittifaka razı oldu. Sözde KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Sebat Andok, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde kurulan CHP-İP ittifakına, gizliden destek veren HDP’nin stratejisini doğru bulduklarını belirtti.

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