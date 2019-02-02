Örtü kalktı şer ittifakı ortaya çıktı
CHP’nin HDP’yi Meclis’e taşımasıyla başlayan gizli ortaklık, İP’in de ikna olmasıyla netleşti. Aday tespitinde HDP oylarına yönelik tercihler yapan CHP, şimdi de illerde terör destekçisi örgütlerle ortak platform oluşturuyor.
- STAR ANKARA
CHP’nin HDP oyları için Danıştay’ın andımız kararına bile parti tabanının aksine sessiz kalarak izlediği strateji adım adım gerçekleştirildi. HDP ile gizli bir ittifak görüntüsü veren CHP, tavrını daha açık hale getirdi.CHP, EMEP, HDP, ÖDP, Halkevleri, DİSK, Türk-İş ve KESK’e bağlı sendika şubeleri, TMMOB, TTB, Mersin Barosu, Emek ve Demokrasi Platformu olarak bir çatı altında buluştu.
Platform, geçtiğimiz günlerde yerel seçimle ilgi bir deklarasyon yayımlayarak, sahadaki işbirliklerini somut hale getirdiklerini kamuoyuna duyurdu. Platform adına hazırlanan ‘Yerel yönetimler Bildirgesi’ni imzalamak için düzenlenen basın toplantısına, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, HDP Mersin İl EŞ Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Platformun bildirgesinde, Cumhur İttifakı’nı Mersin’de yenilgiye uğratmak için birleştikleri de ilan edildi.
İTTİFAK ORTAYA ÇIKTI
Parti kulisleri, örtülü ittifakın açığa çıkmasının ardından yeniden hareketlendi. Mersin’de CHP ile HDP’nin ittifakının sadece büyükşehir belediye başkan adaylığında CHP’nin adayının desteklenmesi şeklinde olmayacağı, CHP’nin, Akdeniz ve Toroslar Belediye Başkan adaylıklarının da HDP’ye bırakacağı konuşuluyor. CHP’nin, bu iki ilçede aday göstermeyerek ittifakın gereğini yerine getireceği kulislerde konuşulmaya başlandı.
ÜÇ İLDE DESTEK
CHP’nin, HDP’ye güçlü olduğu Akdeniz ve MHP’de olmasına rağmen iddialı olmayı hedeflediği Toroslar Belediyelerini bırakarak, Büyükşehir Belediyesini garantilemeyi hedeflediği belirtiliyor. HDP Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, geçtiğimiz günlerde “İstanbul, Adana ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı aldık” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama, İP-HDP-CHP arasında kurulan şer ittifakını açık eden ilk açıklama olmuştu. Açıklama sonrasında İP’ten kopmalar yaşanmıştı.
İP KANDİL'İN İTTİFAKINA RAZI OLDU
Genel seçimlerde CHP’ye destek açıklaması yapan PKK yerel seçimlerde de aynı senaryoyu uygulamaya soktu. Kamuoyu önünde resmi olarak açıklanmasa da CHP-İP ittifakının yanında yer alan HDP’ye destek PKK’dan geldi ve İP’te bu ittifaka razı oldu. Sözde KCK’nın Yürütme Konseyi Üyesi Sebat Andok, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde kurulan CHP-İP ittifakına, gizliden destek veren HDP’nin stratejisini doğru bulduklarını belirtti.
DOĞRU BULDULAR
AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakına karşı ‘Şer ittifakı’ kurulması önerisi ilk olarak terör örgütü PKK’nın üst yöneticisi Cemil Bayık’tan gelmişti. Bayık; CHP, İP ve HDP’ye ‘AK Parti ve MHP’ye karşı birleşin’ çağrısı yaptı. Yerel seçimler için benzer bir strateji KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Xebat Andok tarafından dile getirildi. Andok, “CHP-İP ve HDP’nin güç birliği yapması doğru bir strateji” dedi.
HDP SOYER İÇİN DEVREDE
Kandil’den gelen talimat gibi açıklamalar sonrasında HDP’den İzmir hamlesi gecikmedi. HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, CHP ve İP’in ortak adayı Soyer’i destekleyeceklerini açıkladı. Baydur, “Bizim çizdiğimiz profile en uygun aday. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek İzmirlilerden Soyer’e oy isteyeceğiz” dedi.
MECLİS ÜYELİĞİ TEKLİF ETTİLER
İP’ten istifa eden Tamer Akkal, “Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin, bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında, Genel Merkezin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir” dedi. Akkal, “Özellikle Manisa’da HDP’nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır” diye konuştu.
CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE İSYAN BÜYÜYOR
CHP’DE Kadıköy’den sonra Kartal Belediye Başkan adaylığı için Gökhan Yüksel’in adaylığının dillendirilmesi, Kartallı CHP tabanını ve İP’lileri rahatsız etti. Genel Merkez önüne gelen grup, CHP’de Parti Meclisi (PM) sürerken kapıda eylem yaptı. Kartal Belediyesi için yeniden aday gösterilmesi istenilen Altınok Öz’ü, bir dönem başkan olarak görmek istediklerini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.