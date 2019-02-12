Osmaniye’de İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti Kadirli İlçe Teşkilatından 8 yönetim kurulu üyesi ve partinin önceki dönem ilçe başkanlığını yapan Dr. Noyan Aydın İYİ Parti’den ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini düzenledikleri basın toplantısı ile açıkladılar.

İstifa eden yönetim kurulu üyeleri adına konuşan eski yönetici Nurettin Başıbüyük partililerin ve tabanın desteklediği Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Noyan Aydın’ın aday gösterilmemesi etkili olduğunu belirterek, “Noyan Beye gönül bağımız var, İYİ Parti içerisinde bir takım sıkıntılar vardı, dedikodular vardı bunların halkta karşılığı yoktu. Tabanın sesinin dinlenmediği için, yapılan anketlere, sağduyuya kulak verilmediği için biz İYİ Parti'den istifa etmiş bulunuyoruz. Noyan Beyin destek verdiği Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a başarılar dileyerek yanındaki yerini almış bulunuyoruz''dedi. İstifa eden eski İlçe Başkanı Dr. Noyan Aydın ise "Şunu hiç kimse unutmasın asıl olan her zaman gönül birliğidir" diye konuştu.