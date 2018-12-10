Otel odalarında pazarlık

CHP’nin, bir yandan İP ile yerelde ittifak pazarlığını sürdürürken, diğer yandan da HDP ile gizli pazarlığı da gözler önüne seriliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “CHP bir taraftan İP ile görüşüyor, diğer taraftan araya aracılar koyarak, otel odalarında kapalı kapılar ardında HDP ile bir müzakere, bir pazarlık içerisinde” dedi.

PAZARLIK İÇİNDELER

Muhalefet partilerinin yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmelerini değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP’nin, yerel seçimlerde bazı sözler karşılığında CHP ve İP ittifakına destek vereceğini ileri sürerek, “CHP şöyle bir yöntem izliyor; Bir taraftan İP ile görüşüyor. Bu arada, İP de kendisini milliyetçi çizgide tanımlayan bir parti. Bir taraftan onlarla bir seçim ittifakı görüşmesi yapıyor, diğer taraftan araya aracılar koyarak, otel odalarında, kapalı kapılar ardında HDP ile bir müzakere, bir pazarlık içerisindeler. HDP, belli bazı illerde aday çıkarmayacağını, dolayısıyla CHP-İP bloğunu aslında destekleyeceğini söylüyor. Bunu alenen söyleseler toplumdan tepkiler geleceğini biliyorlar. Bunu gizli bir şekilde yapıyorlar” ifadelerini kullandı. CHP, ‘PKK terör örgütü’ diyemeyen bir parti olduğu için HDP ile yan yana durmak istemediğini, bu nedenle görüşmeleri gizli yaptığına dikkat çeken Muş, “Çekindikleri için bu görüşmeleri gizli yapıyorlar. Ama milletin gözünden kaçmayacaktır. CHP ve İP ittifakı HDP tarafından desteklenecektir. Biz bunu her tarafta anlatacağız. Milletin gözünden bunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

NEFES ALAMIYORLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, HDP’nin terörle arasına mesafe koyamayan bir parti olduğuna işaret ederek, “Onların güdümünden çıkamayan bir parti. HDP’nin kazandığı belediyelere kayyum atandı. Oradaki mali kaynakların PKK’ya gitmesi engellendi. Nefes alamıyorlar. Mali kaynakları, lojistik imkanları iyice kısıtlanmış durumda” dedi.

HANGİ SÖZLER VERİLDİ?

El altından yürütülen CHP-HDP ittifakına ilişkin CHP’nin, HDP’ye bazı sözler verdiğini iddia eden Muş, “CHP, HDP’ye hangi sözleri verdi? Bunu açıklaması lazım. Hangi lojistik imkanları sağlayacaklar, hangi finansal kaynaklarını tahsis edecekler? Bunlar milletimizin gözünden kaçmayacaktır. HDP, İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağını açıkladı. Bunlar flört yapıyorlar. Bu flörtü de yaklaşan yerel seçimlerinde sürdüreceklerdir” değerlendirmesinde bulundu.