Övgüler dizdi: Türkiye, Erdoğan sayesinde gerçek bir ülke olmaya başladı!

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala Batı medyasının seçimler üzerindeki algısı devam ediyor. Bu algı operasyonun başında yer alan The Economist dergisi yaptığı haberlerle bunu gözler önüne serdi.

Konu hakkında A Haber'e açıklamalarda bulunan Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn, ""Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını gerçek anlamda kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

"BATI'NIN ERDOĞAN'A VE TÜRKİYE'YE KARŞI BİR NEFRETLERİ VAR"

"Batı ülkelerinin Başkan Erdoğan'a, Türkiye'ye ve Türklere karşı bir nefreti var" diyen Doorn, "Erdoğan sayesinde Türkiye gerçek bir ülke olmaya başladı. Bunu unutmayın. Bulunduğu bölgede güçlü bir konuma geldi ve kendi kimliğine büründü. Ben Hollandalıyım. Ama imkanım olsa ve Türkiye vatandaşı olsaydım oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a verirdim.

Batı Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü olmasını istemez. Türkiye'yi kendi isteklerini ve kendi çıkarlarını yerine getiren bir ülke konumunda görmek isterler." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN VARLIĞI ONLARI ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Erdoğan'ın son 21 yılda ciddi bir istikrara imza attığına değinen Doorn, "21 yıllık siyasetinde Başkan Erdoğan'ın dünya barışına, dünya siyasetine katkısı göz ardı edilemez. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı bunun bir neticesidir.

Kesin istedikleri bir şey var. Türkiye'nin güçlü olmaması. Güçlü olmasında ne olursa olsun. İç huzursuzluk mu, parçalanma mı? Ne sayarsanız sayın. Artık karşılarında Erdoğan gibi bir lider var ve tüm dünyaya 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVRUPA'YA VİZESİZ SEYAHAT VAADİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'ya vizesiz seyahat vaadini de değerlendiren Doorn, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bahsini ettiğimiz Avrupa medeniyeti, adaletin ve özgürlüğün medeniyeti olarak, Asya'ya, Afrika'ya Arap Yarımadası'na pazarlanıyor. Sonra insanlar Batı medeniyetinin kölesi olmak için vize kuyruklarında bekletiliyor. Türkiye'ye vizeler konusunda sistematik bir baskı söz konusu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının vizeler konusundaki rahat ve net ifadeleri aslında içinde olduğu pazarlığı bize resmediyor. Buradan Türkiye'deki insanlara sesleniyorum. Size anlatılan Avrupa'ya köle olacağınıza ülkenize sahip çıkın."