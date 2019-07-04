31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6255
  • 6,3453
  • 256.539
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Oy verdik haddinizi bileceksiniz

CHP ile birlikte Millet İttifakı’nı oluşturan İP ile gizli ortağı HDP, Meclis Genel Kurulu’nda karşı karşıya geldi.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı. Ağıralioğlu’nun “Bu şerefli çatı altında PKK’lıların, o alçak örgütün adını kullanmayı yasaklamamız lazım. Öcalan bir cinayet şebekesi başıdır, bundan kanaat önderi çıkarılmasın” sözlerine Kurtulan çok sert yanıt verdi. 

İTTİFAKI DESTEKLEDİK

Kurtulan, “İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ağıralioğlu da  “PKK’ya selam duranlardan, Öcalan’a selam duranlardan oy istemiyoruz dedik” cevabını verdi.

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA