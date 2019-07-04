Oy verdik haddinizi bileceksiniz
CHP ile birlikte Millet İttifakı’nı oluşturan İP ile gizli ortağı HDP, Meclis Genel Kurulu’nda karşı karşıya geldi.
- STAR ANKARA
İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı. Ağıralioğlu’nun “Bu şerefli çatı altında PKK’lıların, o alçak örgütün adını kullanmayı yasaklamamız lazım. Öcalan bir cinayet şebekesi başıdır, bundan kanaat önderi çıkarılmasın” sözlerine Kurtulan çok sert yanıt verdi.
İTTİFAKI DESTEKLEDİK
Kurtulan, “İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ağıralioğlu da “PKK’ya selam duranlardan, Öcalan’a selam duranlardan oy istemiyoruz dedik” cevabını verdi.
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