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'Oylar şeffaf bir şekilde sayılıyor'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini söyledi.

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Şenocak, “İçeride işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar  gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf  bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Biz her bir oyun çok kıymetli  olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya  karar verdi. Bizim de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup,  milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım, sonuç ne olursa olsun” ifadelerini  kullandı. 

GÜZEL SONUÇ BEKLİYORUZ 

Milletin oyunu sonuna kadar şeffaf bir şekilde korumaya gayret  ettiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti: “11  bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an  itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300’e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize  tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar  milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz. “İnşallah güzel sonuçlar  alırız. Şu an Beyoğlu’nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz.” 

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