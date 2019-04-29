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'Oylar yeniden sayılsa seçimin sonucu değişir'

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım kendisinin de mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi’nin mezunlar platformunun geleneksel pilav günü etkinliğinde okul arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

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Bir süre sohbet eden Yıldırım, günün anısına okul arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

15 BİN OY LEHİMİZE YAZILDI

Yerel seçimlere ilişkin mezun olduğu lisede değerlendirmelerde bulunan Yıldırım “İstanbul seçimleri bitti, tartışması bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor. Çünkü hakikaten 8 milyon 500 bin İstanbullunun oy kullandığı bir seçim ve sonuçlar birbirine çok yakın çıktı. Belki de tartışmanın kaynağı bu. Biz şuna inanıyoruz. Eğer yeniden saymak mümkün olsaydı, seçimin sonucu mutlaka değişecekti. Sadece yüzde 10’un sayılmasıyla 15 bin kaybolan oyumuz ortaya çıktı. Ben kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Düşünün, birbirine eşit oy almış iki aday var. Oylar yüzde 10 kadar, 850 bin oy sayılıyor ve 15 bin oy bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Eğer hata varsa, iptal oy varsa bunların eşit olarak değerlendirilmesi lazım” dedi. 

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