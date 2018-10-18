Oyunu görüyoruz

Kaşıkçı olayıyla ilgili tura çıktığını açıklanan ancak Riyad’dan PYD/PKK’ya 100 milyon dolar daha yardım alan ABD Dışişleri Bakanı, Ankara’da sert bir uyarıyla karşılaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyiyle ilgili “ortak hedefler ya da çıkarlar var, bunu görüyoruz” diyerek Başkan Erdoğan’ın “Sizin burada zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz teröristleri kolay temizleriz” mesajı verdiğini söyledi.

ESENBOĞA’DA KABUL

Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayı için Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Esenboğa Havalimanı’nda 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Çavuşoğlu ile görüşme öncesi Moldova’ya resmi ziyaret için Esenboğa Havalimanı’nda Başkan Erdoğan tarafından kabul edilen Pompeo Türkiye’den ayrıldı. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmede Kaşıkçı olayının yanı sıra Münbiç’e ilişkin son durumun da ele alındığını belirtti. Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Haziran’da onaylandığını hatırlatarak, “Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama bunun savsaklanmaması ve sahada çalışan askerlerin bir direnci olmaması gerek. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Şu anda ortak eğitim programı başladı. Ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, PYD ve PKK’lıların Münbiç’ten temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek, Başkan Erdoğan’ın da “Sizin burada zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz” mesajını verdiğini aktardı. Temasların devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Ama bu konuda çok kararlı olduğumuzu ve yol haritasının uygulanmasını gerektiğini bir kere daha ABD tarafına net bir şekilde söyledik. Onlarda da bu anlayışın olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

FIRAT’IN DOĞUSU DA

Çavuşoğlu, sadece Münbiç’in yetmeyeceğini, Fırat’ın doğusundaki şehir ve bölgelerin de istikrara kavuşması konusunda mutabakat olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PYD/PKK’ya 100 milyon dolarlık destek verdiği iddiasını değerlendirirken de Suudi Arabistan’ın, ABD’nin Suriye’de kalmasını istediğinin bir sır olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, “Ne kadar para verdiler vermediler, onu bilemeyiz. Burada bazı ortak hedefler ya da çıkarlar var, bunu görüyoruz. Bunlar YPG, PKK, DEAŞ mı yoksa İran’ın mevcudiyetini dengelemek mi o konuda net bir şekilde yorum yapamayız” dedi.