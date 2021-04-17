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Politika

Özal'ın ölümünün 28. yılı... Anma törenine Başkan Erdoğan da katılıyor

Özal'ın ölümünün 28. yılı... Anıt mezardaki anma törenine Başkan Erdoğan da katılıyor.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 14:15
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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anılıyor.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer alıyor.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

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