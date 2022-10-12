Taşkent'teki Merkezi Asya Uluslararası Enstitüsü (MOHİ) ile Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından tertip edilen toplantıya Özbek ve Türk siyaset uzmanları katıldı.

Toplantıda konuşan MOHİ Direktörü Anvar Nasirov, son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri ve siyasi iradeleri ile en üst düzeye ulaştığını kaydederek, bu çerçevede iki ülke siyasi düşünce kuruluşları arasındaki ilişkileri de üst seviyeye taşımak istediklerini dile getirdi.

Nasirov, bu toplantının Türkiye ile Özbekistan düşünce kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılan önemli bir adım olduğunu, toplantıdan elde edilecek sonuçların iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, SETA araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi de Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin diğer ülkeler için bir örnek teşkil ettiğini, bu ilişkilerin artarak devam etmesinde iki ülke liderlerinin siyasi iradeleri, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağları, jeopolitik gerçeklikler ve bu ülkelerin Türk dünyasına karşı sorumlulukları gibi unsurların önemli olduğunu belirtti.

Pirinççi, "Güçlü Türkiye ve güçlü Özbekistan tüm bölge için arzu edilen bir şey. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler diğer ülkeler için örnek teşkil edecektir. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin diğer bir özelliği de bu iş birliğinin, bu yakınlaşmanın artmasının herhangi üçüncü bir tarafa tehdit teşkil etmemesidir. Güçlü Türkiye ve güçlü Özbekistan'ın bölgeye istikrar getireceğine inanıyorum." dedi.

Toplantıyla ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, SETA araştırmacısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ise Orta Asya'nın en önemli ülkesi olan Özbekistan'ın, tarih, kültür ve edebiyat açısından bölgenin, Türk dünyasının ve İslam aleminin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Tarihsel olarak Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını, bu toprakların Türklerin ata yurdu olduğunu kaydeden Yüce, halihazırda da Özbekistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı içinde çok önemli bir ülke olduğunu aktardı.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in başlattığı reform ve açılımlarla Özbekistan'ın bölge için rehber ülke konumuna geldiğine işaret eden Yüce, Özbekistan'da başlatılan siyasi ve ekonomik hamleler sonucunda bölgede yeni bir jeopolitik durumun oluştuğunun altını çizdi.

Yüce, Özbek uzmanlarla birlikte çalışarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.