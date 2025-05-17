Abdullah Özdemir, gazeteci Adem Metan'ın hazırlayıp sunduğu ve YouTube'da yayınlanan 'Peki Sonra?' programına konuk oldu.

Programda, "Ekrem Bey gözaltına alındı. Şu anda Silivri'de. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özdemir, söz konusu olayın tamamen CHP içinde yaşanan bir iç mesele olduğunu vurgulayarak, AK Parti'nin bu süreçte herhangi bir dahlinin olmadığını vurguladı.

"Kardeşim, hırsızla polislerin arasına girilmez. Biz karışmayız. Bu işin içinde olanların hepsi CHP'li: Şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li, para kulelerini oluşturan CHP'li, kamerayı çeken, bantlayan, valizi taşıyan CHP'li... Bu tamamen kendi içlerindeki bir anlaşmazlığın sonucu. Devlete bir şikayet geliyor, yargı da görevini yapıyor," diyen Özdemir, sürecin hukuki mecrada devam ettiğini söyledi.

Yargı sürecine dair herhangi bir yorumun, taraflılık ve yargıyı etkileme olarak yorumlanabileceğine dikkat çeken Özdemir, "Biz bu sürecin hiçbir tarafında yokuz. Bu sürece ilişkin konuşmamız bile yanlış anlaşılır.." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "AK Parti ile ilgili bir şey söylenirse bunun karşılığını tabii ki vereceğiz. Bu konuda en ufak bir endişemiz yok ama AK Parti'nin muhatap olduğu konuların dışında bizim bu sürecin içerisine girmeyi doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

YouTube üzerinden yayınlanan Peki Sonra? programında samimi açıklamalarda bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir'in bu sözleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu.